快訊／第二批客製化BNT抵台！後續接種規劃　指揮中心14:00說明





▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（10/1）日為因應COVID-19疫情，14:00由莊人祥發言人說明疫情及防疫作為等事宜。第二批客製化標籤BNT今晨抵台，這兩天有超過百萬劑BNT到貨，指揮中心昨日也公布接種規劃，第11輪預計提供112萬人接種，估計可開放到一般健康49歲以上成人，若經計算後也不排除再往下開放，相關內容記者會中說明。

第一批54萬劑客製化標籤BNT疫苗30日抵台後，今天（1日）又有60多萬劑運抵台灣，預估4日也會有20多萬劑抵台，準備投入防疫行列。

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由慈濟基金會、台積電、鴻海永齡基金會共同捐贈的1500萬劑BVNT疫苗，目前共到貨238萬劑，第2批60多萬劑在今晨5點16分抵達桃園機場，由華航CI-62航班負責載運。

指揮中心發言人莊人祥昨日下午在記者會中公布BNT接種規劃，預期第十一輪疫苗提供BNT，疫苗會先提供給第九類，還有12-22歲民眾。

此外，校園接種缺口原本估計有30萬人，但今日評估僅16萬名學生受影響，多了14萬劑確定放寬到49歲以上，預計施打時程在10/13-10/20左右。