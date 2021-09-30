加油中了200元「發票獎號快消失」　內行1招補救：獎金一樣可拿

▲發票若很模糊，可嘗試拿回原店家幫忙補印！（圖／記者黃品臻攝）



網搜小組／劉維榛報導

相信不少人洗衣服，發現口袋有模糊不清發票時，當下肯定超崩潰！一名男苦主直呼，手上就有一張模糊一片的發票，還對中200元，只能討拍「應該是換不了錢， 200元飛了！」文章貼出後，網友神救援曝1招，就是「可以去原來的地方補印發票」，讓人長知識了。

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》表示，9月26日心血來潮對7至8月統一發票，發現小確幸中了200元，崩潰的是，發票放在褲子口袋裡，工作流汗導致紙張模糊。

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畫面可見，原PO日前去加油站，發票末三碼「723」可拿六獎200元，如今上頭模糊一片，讓他不禁哀號「應該是換不了錢， 200元飛了！」

▲發票數字還可判讀，所幸有得救！（圖／翻攝爆廢公社公開版）



文章曝光後，底下網友曝1招可成功補救，「去開立的店家要QR Code或是請他們再列印一次即可，他們會有電子留存檔，前提是你要知道哪個店家」、「上次中獎發票也是QR掃不出來，去原本店家要請店家重印，結果店家不幫忙重印，後來就打電話去問客服，客服會幫你處理（客服電話在發票後面）最後有領到」。

另有網友建議，日後改用雲端發票更便利，「載具是一個很方便的東西，連去領獎的動作都省下來了」、「我現在能放載具都放載具，至少不會洗衣服洗掉或是櫃子打開一堆紙飛出來」、「經常遇到，所以現在盡量用雲端發票」。

▲過來人分享，打後面客服也能處理補印事宜！（圖／翻攝爆廢公社公開版）



本站曾報導《中獎發票模糊不清怎麼辦？國稅局教你破解術 照樣可領獎金》不少民眾擔心，如果發票證明聯模糊不清，是否還可以繼續領獎？對此，北區國稅局表示，，如果開立發票的營業人（商家）證明該電子發票證明聯所記載的事項無誤，該發票仍是可以兌領獎金。