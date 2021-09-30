越愛你越想管你！3星座是「控制狂」情人

▲愛情裡控制欲強的星座。（圖／unsplash）

生活中心／綜合報導

有些人面對自己真心喜歡的人時，會不自覺碎碎念，希望對方能夠越來越好，據《星座好朋友》網站分析，3星座如果希望能兩人感情長久，就會對你要求比較高，這其實都是他們一種愛的表現。

第1名：牡羊男

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牡羊座的人對另一伴的人可以說控制慾挺強的，尤其是對於另一半的穿著打扮，他們都有些大男人主義，認為另一半最美的一面只有自己能夠看到，所以他們很會管另一半的穿著打扮，但如果是只有你一個人出去，他們不能在身邊陪著你時，只要裙子稍微短一點、稍微露一點，都會引起他們的一頓碎念，不希望你給除了自己之外的人看。

第2名：天蠍男

天蠍座的人就是什麼都很喜歡管，幾乎到了無所不管的地步，只要天蠍看不順的時候，他們會用比較鋒利的言語，開始碎碎念、最後甚至警告你讓你知道以後不能再這樣，這通常都是天蠍的不安全感在作祟所，他們的直覺很強、比較敏感，常常會直覺覺得某些事情是不太好，一旦這種「不好的預感」出現，他們就會想要管著你。

第3名：金牛男

金牛座的人最容易管另一半的，就是關於金錢的花用，因為他們一旦愛上對方，就很努力地朝著要和對方共組家庭為目標去努力，所以他們一直努力賺錢存錢，希望能夠讓未來的生活品質更好，這樣努力為了未來打拼的金牛座，當然不希望另一半花錢沒節制，就算你花的是自己的錢，他們也會覺得你也該多為未來著想。