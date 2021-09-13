車用晶片持續短缺　陸成立工作組「協調復工復產」保障供應

▲車用晶片持續短缺，部分車廠被迫停產。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

全球車用晶片短缺的情況仍持續，大陸工業和信息化部總工程師、發言人田玉龍13日表示，為了保持產業鍊、供應鏈穩定，針對供需緊張問題，工信部已和有關部門組建了「汽車半導體推廣應用工作組」，推動部分企業復工復產，盡可能地保障特定晶片的供應。

田玉龍指出，汽車晶片現在是社會比較關注的一個問題，去年下半年以來，全球集成電路（積體電路）的製造產能持續緊張，各行各業都陸續出現「缺芯」問題，對全球產業發展造成了一定影響，分析原因主要是兩個，一是全球疫情暴發使得製造企業普遍放緩了產能擴充計劃，造成產能供應和需求間的錯配；二是疫情持續不斷反覆，使一些國家和地區關停了晶片生產線，造成產量減產，導致部分晶片出現斷供現象。

田玉龍提到，集成電路是高度全球化的產業，中國是全球最大的集成電路市場，工信部和有關國家共同合作，持續保持穩定的產業鏈供應鏈，針對目前供需矛盾緊張的突出問題，工信部和有關部門組建了「汽車半導體推廣應用工作組」，以專門協調機制來解決當前問題，充分發揮地方政府、汽車整車企業和晶片製造企業，加強對接，使供需上進一步地精準，來緩解或者盡可能減少對汽車業發展的影響，提高供給能力，「特別是針對當前一些特定的晶片生產供應極度短缺問題，工信部組織行業協會和企業加強聯繫，推動一些國內特別是國外的企業復工復產，盡可能地保障一些特定晶片的供應。」

田玉龍還說，同時，工信部也採取一些措施加快推動替代方案，通過簡化審批程序、簡化流程加快審批，使替代晶片盡快地推廣應用，「儘管現在得到了一定緩解，總的來看，晶片供應鏈緊張的問題還是要存在一段時間，當前這個問題還是比較嚴峻。」

田玉龍強調，下一步，工信部將加強協調力度，加強供應鏈精準對接，使汽車晶片能夠在供給能力上全面提升，使汽車行業平穩健康發展，主要有三項措施：

一是保障穩定運行。加強對汽車行業發展和晶片製造供應能力的監測，分析研判，有針對性地解決現在汽車企業存在的短缺問題，積極扶持晶片製造企業加快提升供給能力，加快替代方案投入運行使用，優化整個產業鏈佈局，使晶片供給能力從長遠期來看形成穩定供給，從根本上解決問題。

二是加快轉型升級。堅持電動化、網聯化、智能化發展方向，特別是加快促進新能源汽車發展，推動汽車行業持續健康發展。

三是繼續深化開放合作。晶片是全球化的產業鏈，要想維護好供應鏈產業鏈暢通，就要加大國際合作，穩定國內外供應渠道，暢通渠道。特別是與國外加強在技術創新、國際貿易、標準法規上的開放合作，使晶片產業鏈供應鏈按照雙循環的要求進一步穩定發展，通過建立長效機制，高質量地促進汽車工業的發展。