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四叉貓又驗抗體！指揮中心：自費指引仍簽核中　最快今晚公布

▲▼四叉貓曝高端抗體報告，引發網友熱議。（圖／翻攝劉宇粉專）

▲四叉貓曝高端抗體報告，引發網友熱議。（圖／翻攝劉宇粉專）

記者洪巧藍／台北報導

網紅四叉貓又去驗抗體，並於今天在臉書粉專公布第二次檢驗結果，IgG抗體從34.5提升至907.5，他興奮分享兩週後抗體暴增25.6倍。指揮中心今日說明，自費抗體指引已經研擬完成，但目前仍在最後簽核程序，最快今晚可出爐。

四叉貓劉宇第一次檢驗抗體時，在臉書分享滿15天後自費檢驗抗體結果不如預期，今日再次公布第二次檢驗抗體結果，他在臉書發文指『看好了全世界，我只示範一次，在兩週後抗體暴增25倍以上！』IgG抗體從第一次35.4到第二次907.5，整整提高為25.6倍（握拳），並透露明天要去接種第二劑高端，並且兩週後還會再驗抗體。

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不過，四叉貓第一次公布抗體檢驗時，驗抗體並未開放自費施做，相關做法引發爭議，也讓幫他檢驗的禾馨診所因為違反醫療法挨罰。後續指揮中心開會研商相關指引，結論對自費檢驗需求「開綠燈」，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今日受訪表示，自費抗體檢驗指引已經研擬完成，目前在最後簽核程序，應該今明兩天可以公布。

▲▼9/29指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞日前說明，自費驗抗體會議有4點共識，有檢驗能力的醫事機構可向衛生局提出申請，一旦審核自費標準及相關能力都合適的話，就可提供收費服務，但前提是檢驗前後應詳細說明相關檢測方式，供民眾正確解讀。

有媒體於今日指揮中心記者會中詢問，四叉貓第二次檢驗抗體，相關數值是否代表高端屬於有效疫苗，可以與美國、日本洽談入境認可？陳時中表示，抗體結果與個人體質、廠牌、時間點等有關，而單一人數據作為基礎恐怕有困難，高端本身有在做臨床試驗的報告，會用該報告作為基礎跟國外來談。

感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民受訪表示，接種完一劑疫苗後，抗體約在14天到1個月時會來到高點，而他檢驗IgG抗體數值，其實只是打完疫苗以後正常的反應，代表有抗體產生，但無法代表保護效益，實際保護力還是要看中和抗體的數值。

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