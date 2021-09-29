亞泥礦權遭撤銷還可繼續挖　林淑芬喊速修礦業法：有沒有決心而已

▲民團與民進黨立委林淑芬、洪申翰等人共同舉行記者會。（圖／翻攝自地球公民基金會直播）

記者呂晏慈／台北報導

亞洲水泥公司在花蓮縣的大理石礦採礦權獲延展20年，引發當地部落反彈，太魯閣族部落居民以違反《原住民族基本法》為由提出行政訴訟，最高行政法院16日宣判駁回亞泥上訴，確定撤銷，然而因亞泥目前仍在「申請展限狀態」，採礦程序無需停工。民進黨立委林淑芬、賴瑞隆等人29日與民團舉行記者會，呼籲經濟委員會儘速排審《礦業法》修正草案，「執政黨責無旁貸」。

經濟部核准亞泥花蓮新城礦區礦權展延20年至2037年，引發當地太魯閣族居民不服興訟，一審法院認定未踐行《原基法》諮商同意參與程序，撤銷礦權展延處分，亞泥提上訴，二審駁回上訴而確定。然而，因為依照《礦業法》第13條規定，亞泥目前仍處在「申請展限的狀態」，採礦程序皆能正常進行，無需停工。

地球公民基金會今天與民進黨立委林淑芬、賴瑞隆、伍麗華、洪申翰、賴品妤共同舉行「亞泥展延違法仍可挖山，速修過時礦業法NOW！解決礦場展延荒謬現象」記者會。

林淑芬說，對於這次法院判決是一則以喜，一則以憂，雖然透過司法判決撤銷亞泥申請礦權展延的「偷渡案」，但是《礦業法》卻沒有辦法規範亞泥持續採礦，這是因為第五屆國會修法過程中，該法被「上下其手」，讓亞泥在申請准駁之前都可以繼續採礦，拖了3年、5年、10年都可以繼續採礦。

林淑芬批評，《礦業法》的霸王條款讓國家資源被掠奪，從2017年啟動修法至今已近5年，已經夠久了，行政部門說的「無共識因此還不能修法」不是事實，因為多數條文都已達成共識，只剩下《原基法》和礦權展延需要經過土地主管機關內政部同意等條文沒有共識而已，「修法遭遇到的困難，是執政單位有沒有決心，不要用無共識為由延宕修法！」

林淑芬說，亞泥從1957年開始採礦，把一座776公尺的山挖到剩下270、280公尺，64年來沒有做過環評，或遵守任何環境相關的法律。她強調，她不反水泥也不反開發，惟要求儘速修正《礦業法》，亞泥也必須遵守《原基法》和其他環保相關的法律，「執政黨責無旁貸，在《礦業法》沒有修的一天，在環境上的公平正義也沒有得到的一天。」

賴瑞隆說，他與伍麗華已共同提出《礦業法》修正草案，獲得另外7名經濟委員會的民進黨立委連署支持，希望這會期經濟委員會召委邱志偉可以儘速排案，盼在產業發展、環境、原住民族權益方面得到更好的平衡。

現行《礦業法》第13條規定，採礦權以20年為限，期滿前1年至6個月間，得申請展限；每次展限不得超過20年，採礦權者經依前項規定為展限之申請時，在採礦權期滿至主管機關就展限申請案為准駁之期間內，其採礦權仍為存續。