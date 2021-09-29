搭一次500元！高雄超狂「月世界熱氣球」10／8起開放　搶票方式曝

▲高雄田寮月世界熱氣球。（圖／高雄市觀光局提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄新景點+1！高雄市觀光局今（29）日宣布，田寮月世界及愛河熱氣球繫留體驗活動，將在10月8日下午正式「升空」，連5周的五、六、日開放民眾搭乘。活動採線上購票，飛高高體驗價500元，10月2日（六）下午5點起開放預約購票。

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▲高雄愛河熱氣球。（圖／高雄市觀光局提供）

高市府觀光局日前分別於田寮月世界和愛河兩地，以最高防疫規格、最高安全標準、最專業操作人員進行熱氣球繫留升空測試成功。從10月8日至11月6日，共5週的五、六、日，在高雄愛河及月世界風景區同步正式啟動，第一週國慶連假期間更增加體驗場次，連續4天開放體驗。

▲高雄愛河、月世界熱氣球將開放民眾搭乘。（圖／高雄市觀光局提供）

因熱氣球繫留體驗飛行時間取決於當日氣候及日出落時間（上午場約6:00-8:00；下午場約15:20-17:20），且為遵守防疫規定，本次活動名額有限，除團體旅客名額之外，特別保留700位名額。活動現場全程禁止飲食，需佩戴口罩。

活動自10月2日（六）下午5點起，開放全台便利商店「7-ELEVEN」ibon機台及線上售票系統（https://ticket.ibon.com.tw/）預約購票，體驗票價500元。沒有預約到票的民眾也不要失望，可以帶著美麗的心情，於熱氣球繫留期間，到現場拍照打卡，享受無價的美景。

▲▼高雄田寮月世界熱氣球。（圖／高雄市觀光局提供）

田寮月世界特殊惡地地形全台獨一無二，媲美土耳其卡帕多奇亞的地貌景觀，是國內外遊客來高雄旅遊的熱門打卡景點，周邊土雞城風味美食也是遠近馳名，令人吮指回味。而高雄的母親之河愛河享有「台版巴黎塞納河畔」的美譽，也是遊客造訪高雄必訪之處。

▲▼高雄愛河熱氣球。（圖／高雄市觀光局提供）

觀光局進一步表示，愛河及月世界首次舉辦熱氣球繫留體驗活動，日前試飛消息曝光後，引起許多旅行社及觀光業者高度詢問，盼以操作團體旅遊方式來高雄觀光體驗，帶動高雄觀光產業發展。

市府也歡迎旅客在疫情趨緩之際，來高雄開振興券、賺高雄券、搭熱氣球，打造滿滿偽出國幸福感。