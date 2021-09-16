中秋連假高雄「7大景點」恐塞爆　人潮警示亮紅燈將立即管制

▲高雄景點田寮月世界。（圖／高雄市觀光局提供）

記者賴文萱／高雄報導

中秋4天連假就要到來，為兼顧防疫需求與預防景區爆炸性人潮，高雄市政府觀光局將加強觀光景點人流管制與防疫作為，針對7大熱門景點提供即時人流燈號訊息，只要亮紅燈顯示景區容留人數即將過量，現場就會進行管制。

高雄市政府觀光局以通訊及AI技術進行人流分析，並與遠傳電信合作開發「高雄旅遊人潮警示燈號系統」，希望能夠掌握開放式景點現場人流狀況，適時進行警示及管制。

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▲▼中秋連假高雄7大景區將有人潮警示。（圖／高雄市觀光局提供）

目前系統針對7大開放式熱門景點，包含蓮池潭、駁二、愛河、旗津、金獅湖、月世界、觀音山，提供即時人流燈號訊息，讓民眾規劃中秋出門時，能即時掌握景點人流資訊。

▲高雄景點愛河夜景。（圖／高雄市觀光局提供）

觀光局表示，中秋連假期間，民眾可於出遊前以電腦及手機等電子設備上高雄旅遊網「高雄旅遊人潮警示燈號系統」專區查詢景點人流訊息，綠燈表示目前景區人潮尚可，可安排前往；黃燈為景區容留人數略多，已達警示狀況，請民眾評估調整行程或稍後再前往；紅燈為景區容留人數即將過量，現場進行管制，請民眾勿再前往。

▲高雄景點旗津。（圖／高雄市觀光局提供）