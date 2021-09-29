快訊／第十輪打AZ、高端第2劑今午結算　陳時中14:00說明

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9/29）日為因應COVID-19疫情，14:00由指揮官陳時中說明疫情及防疫作為等事宜。第十輪接種AZ與高端第二劑，疫苗平台登記時間將於今天中午12時截止，提醒符合資格者，若先前接種第一劑不曾使用疫苗平台登記預約，需盡快完成登記；另新北恩主公醫院發生新冠疫苗接種失誤，25人打到BNT未稀釋原液，相關後續預期記者會中說明。

中央流行疫苗指揮中心昨宣布，「COVID-19公費疫苗預約平臺」第十期將提供AZ疫苗及高端疫苗第二劑接種，相關說明如下：

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一、符合資格對象：

(1)「9月30日(含)前符合已接種AZ疫苗第一劑且間隔滿10週以上之64歲至50歲民眾[即1957/1/1(含)-1971/12/31(含)前出生]」，預約接種第二劑AZ疫苗。

(2)「10月6日(含)前符合已接種高端疫苗第一劑且間隔滿4週以上之民眾」，預約接種第二劑高端疫苗。

二、意願登記截止時間：即日起至9月29日中午12時止。

三、預約時間：10月3日上午10時至10月4日下午4時止。

四、施打期間：10月6日至10月12日。

指揮中心說明，符合上述資格如為已經意願登記過且無取消者，則不用再登記意願；但如為未曾於預約平臺意願登記對象，請於9月29日中午12時前登入預約平臺完成登記意願，並於開放預約期間進行預約。後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

指揮中心進一步說明，除上述透過平臺預約接種對象外，針對「9月30日(含)前符合AZ疫苗間隔滿10週以上之65歲以上長者」，將由地方政府衛生局造冊安排至指定合約醫療院所或接種點方式，提供第二劑AZ疫苗接種服務。近期天氣炎熱，提醒長者前往接種時應注意防曬及補充水分，並留意自身身體狀況。