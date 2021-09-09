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社會 社會焦點 保障人權

桃園女收包裹被騙！控物流沒把關　反遭客服嗆：笑死人，檢討一下

▲澳洲一名女子收到包裹，裡頭竟是爺爺的頭骨。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女子家人收到包裹，付完錢領貨，才驚覺被騙。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

受到疫情影響，許多民眾會以網購替代實體購物。不過，一名女子指控，家人近日收到包裹，姓名、電話末三碼都正確，於是付了899元領貨，回家才知道遭到詐騙，指控物流公司不幫忙把關。

根據《東森新聞》報導，這名女子指控，家人買了東西，其實也不記得是什麼，被店員好意告知以後，付了899元，將包裹領回家，拆開才發現，是來路不明的保健食品。

女子驚覺有異狀，聯繫物流客服退款，同時指控物流人員，明明知道對方是做詐騙的，卻還是幫忙轉運，不要為了賺錢而賺錢。對此，客服則回應，顧客要有基本常識，沒買的東西不要領，「笑死人，你看過詐騙退錢的嗎？是不是該檢討一下。」

▼女子被嗆「笑死人」。（圖／《東森新聞》）

▲▼被嗆笑死人。（圖／《東森新聞》）

女子相當氣憤，若物流公司發現，賣家持續發生類似狀況，應該可以幫忙把關，且大多數被騙得人都是老人家，這樣觀感相當不好。

至於該如何處理，海關審核前後，其實沒辦法一件一件拆開包裹檢驗，若有冒名報關的狀況，更是難以解決，民眾必須自行留意。物流客服也低調回應，他們只是轉運站，也有幫忙處理退款作業，對於這項指控，不會多做回應。

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