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有片慎入！12歲女目睹母遭「後車夾殺」拋飛慘死　驚悚衝撞畫面曝

圖文／鏡週刊

近日浙江台州警方公布一起恐怖的交通事故，在中國一高速公路隧道內，兩車不慎發生刮擦，其中一名馮姓女駕駛打開警示燈後，便叫車上12歲女兒趕緊下車，接著馮女繞到後車廂準備拿三角標示警告牌，不料，後方卻有輛轎車衝撞上來，馮女當場遭夾殺慘死，小女兒剛好被撞倒路邊躲過一劫，但卻目睹親母被撞死的慘況。

綜合中媒報導，這起交通事故發生於今年7月，蘇台高速前山隧道內，兩輛車不慎發生擦撞，不過，雙方的車均能正常行駛，但兩名駕駛仍下車查看車況。其中，死者馮女開的是一輛黑色小車，並停在第一車道，另一台駕駛則開白色SUV停在了第三車道。

年僅12歲的女兒，目睹媽媽被後方車輛撞上，當場慘死。（翻攝Youtube）

▲年僅12歲的女兒，目睹媽媽被後方車輛撞上，當場慘死。（圖／翻攝Youtube）

據悉，事發當時隧道內車流量很大，但發生擦撞的兩名駕駛堅持要下車查看。馮女打開警示燈後便下車，並叫12歲的女兒也趕緊下來，此時，馮女走到後車廂處找尋三角告示牌，不料，就在她拿到警示牌的瞬間，一輛白色小客車從她後方高速駛來，正面撞上馮女和她的黑色車子，馮女當場被夾死，一旁的女兒雖然幸運躲避撞擊，手部僅輕微擦傷，但這殘忍的一幕卻被小女兒全程目睹。

對此，交警提醒民眾，高速公路上容易發生追尾、刮擦等輕微事故，若不慎發生交通意外，請在車輛能夠移動時，一定要按「車靠邊、人撤離、即報警」原則，避免悲劇再度上演。

 


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