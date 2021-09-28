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社會 社會焦點 保障人權

內湖無照養老院惡火釀3死　女負責人賠錢求緩刑...超低金額曝

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖區一處非法私人安養中心去年9月火警，造成3名長者逃生不幸離世，黑心機構59歲丁姓女負責人被依過失致死起訴。士林地方法院今（28）首次開庭，丁女坦承犯行，當庭向法官表示已與2名死者家屬達成和解，僅剩陳姓被害家屬表示「不願再接觸被告」故調解失敗，庭末法官諭知10月19日再行調解。

▲▼丁臻珠。（圖／記者黃宥寧攝）

▲北市內湖非法安養中心火警釀3死，士林法院首次開庭。（圖／記者黃宥寧攝）

丁女開庭前與劉姓家屬進行調解，並同意賠償共80萬元，11月5日付10萬元到指定帳戶，剩下70萬以1期2萬分成35期，給付予家屬；另名莊姓家屬，丁女已給付全額賠償，對方也願意給予她緩刑宣告。

丁女向法官坦承犯行，法官問是否還未與陳姓死者家屬達成和解，她的委任律師則表示「之前有談好要和解，但不知道為什麼對方未到」法官則回「9月16日有打電話給死者女兒，但對方表示『不願意再接觸被告』」律師則語塞，表示「有想談和解」。庭末，法官安排雙方於10月19日再調解一次。

▼台北市內湖康寧路一段養護所,安養中心大火，負責人丁女抱著嬰孩出面。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼台北市內湖康寧路一段養護所,安養中心大火，負責人丁女抱著嬰孩出面。（圖／記者黃彥傑攝）

丁女從2019年7月29日起，向不知情曹姓房東承租該屋。並依契約內容分別收取1萬4000元及2萬3000元費用，照護莊男、劉男及陳男，丁女已照護3人數年，充分了解莊男及劉男僅有部分行為能力，均無法自行出門，更沒有自救能力。

9月22日下午丁女離開屋內出外辦事，並將鐵門完全拉下、反鎖。豈料3人趁丁女出門，疑拿神明桌抽屜的黑色打火機，不慎引燃丁女丈夫所睡的床鋪，導致火勢過大3人均遭灼傷、嗆傷，失去生命跡象，經緊急送醫，仍回天乏術。

根據消防及警方鑑定報告顯示，起火點位在儲藏室林男床鋪中間，床鋪旁留有一只黑色打火機，是現場的外火來源，現場送驗物品亦無易燃性液體，LED燈並無異常燒損或含有通電痕跡，而外火來源打火機上頭，驗出劉、陳2人指紋，無法排除人為縱火可能。

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