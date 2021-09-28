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憂心肌炎！新北25人誤打「5倍劑量BNT」　醫曝副作用常見時間點

▲▼四種新冠疫苗 高端 莫德納 AZ BNT。（圖／記者呂佳賢攝）

▲首批輝瑞BNT疫苗，盒裝及瓶身外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

記者嚴云岑／台北報導

新北25位民眾在三峽恩主公醫院打到未稀釋的BNT疫苗，換算劑量為指揮中心規定的5倍，目前已有9人住院觀察。針對接種高劑量BNT疫苗是否會有副作用？感染科醫師表示，因為台灣還沒發生過類似案例，所以很難推測，至於BNT常見的副作用心肌炎，則多在接種第二劑接種後發生，在第一劑誤打高劑量，「可以說相對好一點」。

依據指揮中心規定，BNT疫苗每瓶含0.45ml冷凍濃縮液，必需使用1.8ml無菌生理食鹽水注射液稀釋，但恩主公醫院替民眾施打的卻是未稀釋的原液，原本每瓶可打6人，卻變成每瓶只給一人打，直到打了25人才發現，相當於打了150人份量，影響符合接種資格民眾權益。衛生局已著手展開調查，並暫停恩主公醫院接種疫苗服務一週，要求徹底檢討。

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25位民眾目前觀察狀況正常，衛生局表示，這25位民眾均是透過中央疫苗預約平台預約接種BNT疫苗，14名女性、11名男性，年齡分布在18-65歲間，目前25人身體狀況僅有出現注射部位疼痛，並無出現異常或強烈副作用等不適反應。

▲▼恩主公醫院出包，讓25位民眾施打未稀釋的BNT疫苗，院長及相關人員出面道歉。（圖／攝影中心攝）

▲恩主公醫院出包，讓25位民眾施打未稀釋的BNT疫苗，院長及相關人員出面道歉。（圖／攝影中心攝）

其實，BNT接種出包台灣並非首例，早在8月南韓忠清北道清州市一間民間醫療機構，就曾為10名接種者打完一整瓶BNT，所幸經過後續追蹤，僅暫時出現發燒、頭痛等症狀，未留下嚴重後遺症。

被問及台灣這25名接種過高劑量BNT的民眾是否會有風險？林口長庚副院長、小兒感染科醫師邱政洵回應，因為還沒有類似案例，因此不便評論，但病安問題的確該檢討改善。此外，BNT疫苗仿單上原本就提到年輕人接種後局部反應較強烈，也會有心肌炎、淋巴腺炎等副作用，在監測上應更加留意。

台灣疫苗推動協會理事長、林口長庚兒童感染科主治醫師黃玉成對於此事件可能造成的副作用，同樣回應「不知道」。他解釋，因為mRNA疫苗過去沒有接種經驗，沒有數據可比較，但BNT單支劑量僅莫德納疫苗1/3，不小心打掉一支，「只能說危險性可能比較低」，但也要看詳細製程才能做推估。

▲▼首批輝瑞BNT疫苗，盒裝及瓶身外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

▲首批輝瑞BNT疫苗，盒裝及瓶身外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

至於接種高劑量BNT是否容易增加年輕族群心肌炎風險？黃玉成表示，從國際監測報告來看，有8成心肌炎是發生在第二劑接種後，在第一劑打到高劑量，可能相對好一點，但如果擔心心肌炎，還是可以觀察接種者是否出現胸痛、呼吸困難、心跳加快、昏厥等症狀。

在BNT接種出包爆出後，恩主公醫院也已成立專案緊急應變小組，由心臟內科、小兒心臟科主治醫師、護理團隊、醫事人員醫療團隊，並對25名民眾進行相關預防性醫療措施包括心電圖、心臟超音波、X-光及血液檢查、生化檢查及D-dimer及尿液檢查，目前有住院民眾接受留院觀察3天，出院後預計每週回診一次，並安排心電圖、心臟酵素檢查，第四週將安排心電圖、心臟酵素、心臟超音波等。另有一名有心臟疾病患者，目前一切正常，僅施打部位疼痛，院方也已給予冰敷治療。

院方表示，無法留院觀察者，安排門診回診及每日專人電話追蹤健康狀況為主；而目前除2位民眾於施打處有打完疫苗常見的紅腫外，其他檢查結果一切正常，相關監測將會持續追蹤一個月。

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