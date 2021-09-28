誤打BNT原液！專家揭副作用：恐像被飛機撞　第2劑可改打AZ

▲BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

新北恩主公醫院出包，讓25名民眾施打「未經稀釋BNT疫苗原液」。中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，被施打原液民眾相當打4倍濃度劑量，副作用恐怕像被飛機撞倒，得立即住院觀察，又以年輕人風險較高。至於這些民眾是否需要接種第二劑？黃高彬說，還是需要，但不建議再打BNT，可改打AZ疫苗。

新北市衛生局接獲通報，位於鶯歌區永福宮接種站9/27上午進行BNT疫苗接種作業時，疑似醫療作業疏失，以致有25位民眾遭施打「未經稀釋的疫苗原液」，這25位民眾均是透過中央疫苗預約平台預約接種BNT疫苗，14名女性、11名男性，年齡分布在18-65歲間，目前25人身體狀況僅有出現注射部位疼痛，並無出現異常或強烈副作用等不適反應。

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▲▼恩主公醫院出包，院長及相關人員出面道歉。（圖／攝影中心攝）

黃高彬表示，正常稀釋後的BNT疫苗劑量每支30微克，而未經稀釋的BNT疫苗原液等於4倍濃度、120微克，甚至比莫德納疫苗的（每支100微克）還高；莫德納疫苗第二劑打下去，不少人說自己像是被車撞到，BNT高劑量打下去，恐怕會像「被飛機撞到」，一定要馬上住院觀察。

黃高彬說，BNT可能引發的心肌炎副作用最易發生在接種後3、5天到28天間，住院觀察一周以上，發生機率就會少一點；副作用風險以年輕人較高，又以12歲到15歲青少年最為危險。

黃高彬也提到，因為BNT疫苗半衰期3個月後會下降，這些人還是要打第二劑。但接種過這麼高濃度的人，第二劑就不要再打BNT了，改打AZ疫苗比較安全。