台灣民意／陳時中防疫表現67.5分　690萬人不滿疫苗政策

▲衛福部長陳時中。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民意基金會28日發布9月「疫情危機、政黨競爭與兩岸關係」最新民調，結果顯示，台灣民眾對衛福部長陳時中帶領整體防疫表現，打了平均67.5分，且有5成5民眾打出60分以上成績，顯示台灣正逐漸走出5月本土疫情風暴的陰影；不過，針對疫苗施打議題，有3成6民眾表示不滿意、5成4表示滿意，若換算成具體人口數字，代表約690萬人不滿政府的疫苗政策。

民調結果顯示，對於陳時中領軍的「中央流行疫情指揮中心」整體防疫表現，5成5民眾打60分以上的成績、1成7給60分、2成5給不及格，整體平均分數67.5分。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，從長期趨勢圖看，台灣民眾對疫情指揮中心整體表現的評價已明顯上揚，正逐漸走出5月疫情風暴的陰影。

不過，對於政府疫苗施打順序的民意反應，民調顯示，近5成4表示滿意政府決定的疫苗施打順序，3成6不滿意。游盈隆分析，這項發現透露，台灣社會對蔡政府疫苗施打順序存在可觀的不滿人群，如果換算成具體人口數字，約690萬人。

政黨支持度方面，民調顯示，3成民眾表示支持民進黨，1成9支持國民黨，1成3支持民眾黨，3%支持時代力量、2.4%支持台灣基進，若與上個月民調結果相較，民進黨增加2.3個百分點，重新站上3字頭；國民黨則在其黨主席選舉期間下滑0.9個百分點，滑落到1字頭；台灣民眾黨上揚3個百分點；時代力量和台灣基進的變化都在0.6個百分點以內。

本次調查訪問期間是2021年9月22至23日二天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1080人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。