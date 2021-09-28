十八啦！凌晨擲骰聲藏不住　「大碗公」3度被抓！外國人也報到

▲警方衝入「大碗公」骰子職業賭場。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

分別在8月和9月被桃園警方查獲的「大碗公」骰子賭場，再度更換地點藏身社區大樓重起爐灶，招來10名本國籍和越南籍男女賭客聚賭，為桃園警方27日凌晨第3度查獲，起出賭資、籌碼及賭具，並將阮姓女負責人移送偵辦。

▲▼查獲賭資、籌碼及大碗公和骰子。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局偵查隊接獲情資，在今年8月底、9月初2次破獲的「大碗公」骰子職業賭場，沉寂一陣子後，又由阮姓女子擔任負責人重啟爐灶。偵查隊及青溪所立即組成專案進行查緝，並發現阮女剛在桃園某社區大樓承租房屋，立即有許多人員進出。

▲陳國進局長率隊表揚查緝賭場有功人員。（圖／桃園警分局提供）

專案小組經數日監控，見時機成熟於昨日凌晨1時20分許，集結警力進行埋守，並確認傳來骰子和碗公清脆碰撞聲無誤後，持桃園地方法院核發之搜索票進行查緝，現場共查獲賭場阮姓負責人及賭客10名(本國籍3名、越南籍7名)，查扣賭資2萬餘元、籌碼87萬餘元及賭具一批(骰子及大碗公)，全案依法移請台灣桃園地方檢察署偵辦，賭客部分依照社會秩序維護法裁處。

桃園市政府警察局長陳國進偕同刑警大隊大隊長唐嘉仁、義勇刑警協會大隊長吳裕松、副大隊長彭久銘、簡茂彬、公關長趙令訓等協會幹部以及青溪所警友站長邱鴻輝，至桃園分局頒發破案獎勵金；局長除致贈獎勵金及破案茶外，並勉勵同仁再接再厲，持續為桃園市的治安打拼。