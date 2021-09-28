夫妻婚後不做愛　法官因1句「激流鎮」判離婚

▲黃男與妻子結婚多年無性生活，要求離婚。（示意圖，與本事件無關／取自免費圖庫Pakutaso）



記者崔子柔／綜合報導

高雄一名黃姓男子106年娶回越南籍老婆，不過妻子來台後，長達3年都不願和黃男行房，還在去年11月離家出走，讓黃男質疑妻子只為取得台灣身分證，提告要求離婚，不過黃妻卻反控是黃男故意分房睡，離家是為了讓黃男挽回。高雄地院調查發現，黃妻曾傳訊息給黃男稱「如果跟你離婚我的激流鎮（應為居留證）會被政府收回」，認定她無心經營婚姻，判准2人離婚。

根據判決書內容，黃男弟弟證稱，黃男夫妻一開始感情還好，後來就都各做各的事，剛開始黃妻先是自己睡在樓下，後來就突然搬出去，也沒人知道她在哪，還把戶口名簿等文件帶走。

黃男母親也指出，黃妻嫁來台灣後只見過她2次，見到也是坐在沙發玩手機，不然就是和家人視訊用越南語對話，她也聽不懂。

不過黃妻辯稱，黃男婚後一直表現出不開心的模樣，也沒有要和她行房的意思，同床時還坐著睡，後來覺得兩人之間距離很遠才分房睡，現也嘗試用各種方式修復感情，搬出去只是希望黃男能挽回她。

高雄地院根據證人描述，認定黃男與妻子平時感情並不和睦，黃妻雖稱想挽回關係，卻搬出去住在附近不願回家，更曾傳訊息給黃男稱「但我不要回越南我只想在這邊工作。如果我跟你離婚我的激流鎮（應為居留證）會被政府收回來啦我要怎麼辦」，可見已無心經營婚姻，判准2人離婚，可上訴。