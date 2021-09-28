台北大媽偷「車上150元便當」他氣炸報警　掀網兩邊論戰

▲原PO掛在車上的便當被偷走，憤而報警，圖與本文無關。（示意圖／記者謝承恩攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北一名男子27日下午將便當掛在機車上，沒想到離開一下竟發現150元的便當直接被偷走，憤而報案，並將過程PO網，希望偷便當的中年婦女可以自己聯繫他。對此，網友看完PO文分為兩邊論戰，一部份的人認為會偷便當可能生活有難處，願意幫忙支付金錢，其他人責任為勿以惡小而為之，應該給予警惕。

該名網友在臉書社團「我是南港人」發文，表示他27日下午5時40分許，將車停在同德路後暫時離開，沒想到回來牽車時發現剛買的150元便當被偷，氣得到警局報案並調閱監視器，這才發現是一名中年婦女將便當拿走，「請偷的人自己聯繫我，這吿下去不是跟你開玩笑的」，「沒錢吃飯可以找社會局協助，但偷竊就是不對」。

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網友看完紛紛留言，「她應該是真的有困難，我願代她賠償您的損失，請問是否可原諒她，給她一個自新的機會」、「轉念一下吧，就當做是佈施150元，幫你消災」、「代表她真的很餓，就送給她了吧，別跟她計較」、「我碰不到偷我便當的人，得饒人處且饒人，偷是不對，但能幫就幫，樓主帳號可以給我，我匯錢給你吧，謝謝你慈悲」。

也有人認為，「同一個地方，我被幹走兩杯50嵐」、「這是公訴罪無法撤銷」、「偷竊就不對，還是要讓她知道這行為不可取，不管大偷或小偷，偷就不對」、「鼓吹姑息犯罪嗎？這社會真的什麼人都有啊」、「為什麼大家要檢討被害人？有困難是尋求幫助或鞭策自己努力工作找賺錢機會，說不定本身還可以領社福補助，不是這樣去人家機車不經過同意拿去他人拿食物，那辛苦賺錢買食物的板主情何以堪？大家只要唉窮一句我弱勢，就可以免費得到幫助？支持板主有權利捍衛自己的權利」。

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