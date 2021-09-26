壽星慶生竟遭追砍送加護　2同鄉落網怪他：聊天太大聲



▲移工飲酒引發口角衝突 。（圖／民眾提供）

記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

一名阮姓越南籍移工找來多名同鄉在楠梓區瑞屏路的租屋處慶生，不料卻與友人發生爭執，阮男胸及肚遭剪刀刺傷，2名行兇的外籍移工隨即逃亡，不到15小時在大寮落網，動手的汝男表示，是因為阮男和別人聊天太大聲，向他反應後被攻擊又被嗆，才會拿剪刀傷人，最後被依殺人未遂及傷害罪移送偵辦。





▲曲男(左)、汝男(右)被逮 。（圖／記者吳世龍翻攝）

一名越南籍阮姓移工25日近22時，找來幾名來自桃園、高雄等地的同鄉友人到他的租屋處慶生，酒過幾巡後，阮男遭2男毆打，還被剪刀刺傷，雙方一路打到大馬路上，2人行兇後隨即逃逸。

▲一群人原先開心慶生，最後卻演變成濺血衝突 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方於15小時內在大寮區一間速食店門口逮捕25歲的越南籍汝男，並通知同夥30歲的曲男到案說明。汝男供稱，當時慶生時，因阮男跟其他友人講話太大聲，他出言勸阻，阮男及另一名杜男還出手攻擊汝男，且波及到勸架的曲男，汝男遭攻擊後到一樓休息時又被阮男嗆聲，汝男才氣不過拿剪刀攻擊阮男，曲男見狀也加入衝突行列。

阮男胸腹部遭刺傷，還在加護病房內治療中，雙方互控傷害，警方後續將再進行追查，先將汝、曲男兩人依照殺人未遂與傷害罪移送橋檢偵辦。至於現場有無違反防疫規定，因被害人阮男還在加護病房內，警方也會調查，如果違反則會開單送衛生局裁罰。

【更多新聞】

嫩男載女友久停郵局前惹疑 車上竟藏92毒咖啡包還印「玩很大」

持長棍助跑狠K四次！女鄰居倒地不起 被害家屬怒PO網討公道



