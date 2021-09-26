持長棍助跑狠K四次！女鄰居倒地不起　被害家屬怒PO網討公道

▲林姓婦人被鄰居用棍棒痛毆，當場倒地 。（圖／翻攝爆料公社）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市那瑪夏區一名59歲的林姓婦人在整理物資時，遭鄰居李姓男子從後方持棍棒攻擊，一共被狠打四下，林婦當場被打倒在地不起，家人氣炸將畫面PO網並報案，轄區派出所表示，雙方因有土地糾紛，男子才會持棍傷人，目前已經依傷害案受理。

▲李男持棒猛打林婦 。（圖／翻攝爆料公社）

親友將畫面PO上網，畫面可見男子拿著一根長長的木棍，接著就朝著正在整理物資的婦人走過去，大棒一揮就朝婦人猛打，婦人受到驚嚇立刻用手護著頭部，但男子完全不理會，一連出手四次，直到有其他人出來阻擋後，婦人痛到倒下。親友憤而寫下：「看這個拿棍子的樣子，早就在計畫，真的頭痛餒，隔壁鄰居是這樣的人，去年大家都在維護那個人，說什麼我媽媽長老（指母親是長老）打人，我就問假如你們是被打的家人做何感想！」

▲李男持棒猛打林婦 。（圖／翻攝爆料公社）

貼文中並提到，男子之前曾砸過婦人家外面的花盆，這次「不要再原諒了啦！」還要對方記得派出所見，不滿：「我媽好好的在發物資，就這樣被打嚕！要不然又要被傳說是我媽媽先動手的唷！睜大眼睛看唷！」，家屬氣憤，怎麼能對一位長輩下手，導致她臉、身體多處瘀青，傷痕累累。

轄區六龜分局達卡努瓦所表示，雙方是因土地糾紛，39歲的李男才會持木棍朝59歲的林婦攻擊，導致林婦送醫治療，依傷害案受理，已通知李男到案，完成後將依傷害罪函送橋頭地檢署偵辦。