　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男大生鬧區強摸15歲女高中生下體！　辯稱課業壓力大

▲粘姓計程車司機遭指控對身障女子兩度猥褻與三度性侵，但粘男辯稱與女子是男女朋友關係，女子也聲稱「有老公就是你」，檢不起訴。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲廖男猥褻15歲女高中生。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者張靖榕／綜合報導

台北市20歲廖姓男大生尾隨一名15歲女高中生至大安區一處巷弄內，強抓住對方隔著褲子撫弄性器，事情曝光後他聲稱是因為課業壓力過大，才會做出犯罪行為。法官認為庭審過程中廖男確實認錯，但畢竟犯罪事實成立，雖緩刑3年，但緩刑期間付保護管束，並須賠償被害人25萬元。

判決書指出，廖男於2020年10月20日晚間8點多，在大安區一處路上看見穿著高中運動服的15歲女孩小美（化名），便尾隨對方進到一處巷弄內，趁機上前用雙手抓住對方的手臂，再隔著褲子來回撫摸小美的私處。期間小美想要逃跑，卻被力氣更大的廖男抓住，她接著跪下掙脫然後大聲尖叫，廖男才趕快逃離現場。

廖男律師辯稱是因課業壓力和家庭期待的負荷過大，才會臨時起意做出犯行。廖男則是在被捕最初否認犯行，直到法院開始審理才終於承認對小美伸出狼爪，並在庭上表示對於自己的行為讓重創小美身心，感到很抱歉，「以後不會再犯，希望小美能慢慢走出陰影」等。

法官審理認為，廖男敢在鬧區旁對女高生做出強制猥褻行為，還造成小美之後嚴重心理創傷，連獨自行走時都因為害怕而必須不斷轉頭確認有沒有被跟蹤，因此犯行並不輕；而雖然廖男最初否認犯行，但之後已坦承不諱並表現出悔意，加上犯案時年僅20歲，因此依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處廖男9月徒刑，但宣告可緩刑3年，期間必須付保護管束，還須賠償被害人25萬元，再依執行檢察官指示完成精神治療和心理輔導。全案可上訴。

►終極「美齒」秘訣來了！

ET快訊
小鬼展覽驚見「2大咖男神」！　櫃台低調打工
家長拒繳學費！19歲女大生轟「40萬看清父母」：你們太自私
「爆血屍體」高掛影片曝　塔利班擊斃4名綁匪：這就是下場
熱戀妹吵架跑趴一夜情！試探男友遭回「妳一定很爽」　結局網看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男大生鬧區強摸15歲女高中生下體！　辯稱課業壓力大

恐怖保母案裁定羈押！　「剪GG虐童」還拿菸頭燙腳掌

無套換妻！　多金水果商激戰嫩妹「來不及拔出」下場曝

高雄楠梓深夜兇殺影曝光！2移工追殺同鄉　剪刀刺胸湧血瀑

快訊／高雄深夜當街鬥毆！1男遭一路追殺　多處穿刺傷急救

剪GG虐童！恐怖保母瞎扯「他自己跌倒」　下場曝光

瑞芳象鼻岩1人渡海一半「繩索斷裂」落海亡　6釣客受困終於獲救

剪破4歲童下體！恐怖保母庭訊「突臉色慘白不適」送醫　男友聲押

快訊／高雄捷運接獲「炸彈恐嚇」　 捷運警察出動加強巡邏

還我紅包！「18萬存銀行」通通被拿走　兒子怒告老爸結果出爐

交流道「無視大車」不打燈強切入　三寶下場曝！網喊：沒有讓我失望

悠哉阿伯路中央「慢慢騎車」看風景 後方駕駛撞上傻眼...畫面引網論戰

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

修電鋸換墊片250元...阿伯嫌貴　老闆玩笑「吃掉免錢」他秒吞下

月球別跑啊！中秋節模型「罷工」　馬路上失控狂滾...陸2男賣力猛追

屈中恆突冒「在座的各位都是垃圾」　嚇到吳怡霈..他趕緊解釋

邵雨薇穩交吳慷仁曝「20歲時想生棒球隊」　連俞涵「10歲就決定不生」：不會讓步的！

曹格愛女Grace 11歲超正模樣曝！　「招牌包子臉消失」羞笑變少女

報關業遭嚴查2000↑包裹堆成山　業者不滿怒訴：購買人才是破口

男大生鬧區強摸15歲女高中生下體！　辯稱課業壓力大

恐怖保母案裁定羈押！　「剪GG虐童」還拿菸頭燙腳掌

無套換妻！　多金水果商激戰嫩妹「來不及拔出」下場曝

高雄楠梓深夜兇殺影曝光！2移工追殺同鄉　剪刀刺胸湧血瀑

快訊／高雄深夜當街鬥毆！1男遭一路追殺　多處穿刺傷急救

剪GG虐童！恐怖保母瞎扯「他自己跌倒」　下場曝光

瑞芳象鼻岩1人渡海一半「繩索斷裂」落海亡　6釣客受困終於獲救

剪破4歲童下體！恐怖保母庭訊「突臉色慘白不適」送醫　男友聲押

快訊／高雄捷運接獲「炸彈恐嚇」　 捷運警察出動加強巡邏

還我紅包！「18萬存銀行」通通被拿走　兒子怒告老爸結果出爐

台中神祕宵夜生魚片店　1片10元！百人排隊搶買

Nissan Sentra e-Power油電車遠征西藏測試　表定9／29同步現身

星巴克小熊扮幽靈不要糖　萬聖節「南瓜杯」、「魔法小貓杯」太欠收

情侶吵架！她怒丟手機「砸中男友太陽穴」　嚴重腦傷不治亡

NASA發現6個「死亡星系」　110億年前1關鍵氣體被消耗光成死因

初秋限定夢幻風景！台南3處甜根子草花海　看銀白波浪在溪畔擺盪

初診斷卵巢癌好茫然？快上LINE找「攻略」治療溝通不卡關

小鬼展覽驚見「演藝圈2大咖男神」支援收銀！　現身櫃台低調打工

U23世界盃／林昱珉成棒首秀挨轟　中華1比2不敵古巴

男大生鬧區強摸15歲女高中生下體！　辯稱課業壓力大

男子耳朵長蘑菇？崩潰痛又癢　醫生一看驚見「孢子樹海」

社會熱門新聞

工程師命喪5星飯店！還原奪命前40分鐘

無套換妻！水果商激戰嫩妹「來不及拔出」下場曝

瑞芳象鼻岩1釣客落海溺斃　6人獲救

18萬存銀行通通被拿走　兒怒告老爸

高雄深夜兇殺！2移工拿剪刀刺穿同鄉

即／高捷接獲「炸彈恐嚇」　 捷運警察出動加強巡邏

剪破4歲童下體　恐怖保母庭訊「臉色慘白不適」送醫

快訊／高雄深夜當街鬥毆　1男急救

寒舍艾美驚傳工程師猝死　家屬控「2度求救櫃台」被拖40分鐘送命

高雄廂型車送6長腿妹進民宅　警上門見23人藏屋內

恐怖保母瞎扯「童自己跌倒」　下場曝光

獨／龜殼花阻冤枉路　捷克「跑山獸」尋獲山友遺體哭了

即／梅花鹿突闖台2線　對決紅牌重機吐血亡

即／瑞芳象鼻岩1釣客遭狂浪捲吞溺斃　6人困礁岩待救

更多熱門

相關新聞

北市3萬6895學生打完BNT　450人不適、1人心律不整

北市3萬6895學生打完BNT　450人不適、1人心律不整

校園BNT疫苗於22日開始接種，根據台北市衛生局統計，北市37所學校在9月22至24日間，共完成3萬6895人的疫苗接種。其中，3天累計450人接種後感到不適，有4人出現頭暈、呼吸不順、胸痛、起疹子等症狀，就醫後已返家休息；1人接種後因心律不整住院觀察。

鴻海子公司確診女員工逛SOGO忠孝館　北市發1550則簡訊示警

鴻海子公司確診女員工逛SOGO忠孝館　北市發1550則簡訊示警

SOGO忠孝館有確診足跡！8樓停業消毒1天、特定3櫃位停業3天

SOGO忠孝館有確診足跡！8樓停業消毒1天、特定3櫃位停業3天

英國男大生酒後夜衝「內湖→桃園」　一吹超標

英國男大生酒後夜衝「內湖→桃園」　一吹超標

獨／高中男打疫苗尖叫爆紅　幕後攝手現

獨／高中男打疫苗尖叫爆紅　幕後攝手現

關鍵字：

台北市男大生女高中生強制猥褻罪

讀者迴響

熱門新聞

全聯最新中獎發票名單出爐

工程師命喪5星飯店！還原奪命前40分鐘

快訊／06：21地牛翻身　台北明顯搖晃

家長拒繳學費！19歲女大生轟：40萬看清你們

屈中恆頒獎一半...突喊：在座各位都是垃圾　吳怡霈嚇傻

最正農村女教師真面目現形　網怒轟：真美但吐了

快訊／06：21花蓮規模5.7地震　最大震度4級

女友貼心幫叫晚餐！外送員看地址傻眼

17歲高中生當爸　養3年才知不是親生

正妹跑趴一夜情！男友冷回：妳一定很爽

《與惡》排第二！「最強台劇」網答案超一致

女研究生傳遭性侵輕生！校方調查結果逆轉

無套換妻！水果商激戰嫩妹「來不及拔出」下場曝

蒲公英「開眼」估今轉強颱　清晨最低溫18.2度

7旬翁新婚「嗨到猝死」！子女一聽告繼母

更多

最夯影音

更多
交流道「無視大車」不打燈強切入　三寶下場曝！網喊：沒有讓我失望

交流道「無視大車」不打燈強切入　三寶下場曝！網喊：沒有讓我失望
悠哉阿伯路中央「慢慢騎車」看風景 後方駕駛撞上傻眼...畫面引網論戰

悠哉阿伯路中央「慢慢騎車」看風景 後方駕駛撞上傻眼...畫面引網論戰

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

修電鋸換墊片250元...阿伯嫌貴　老闆玩笑「吃掉免錢」他秒吞下

修電鋸換墊片250元...阿伯嫌貴　老闆玩笑「吃掉免錢」他秒吞下

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面