男大生鬧區強摸15歲女高中生下體！　辯稱課業壓力大

▲廖男猥褻15歲女高中生。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者張靖榕／綜合報導

台北市20歲廖姓男大生尾隨一名15歲女高中生至大安區一處巷弄內，強抓住對方隔著褲子撫弄性器，事情曝光後他聲稱是因為課業壓力過大，才會做出犯罪行為。法官認為庭審過程中廖男確實認錯，但畢竟犯罪事實成立，雖緩刑3年，但緩刑期間付保護管束，並須賠償被害人25萬元。

判決書指出，廖男於2020年10月20日晚間8點多，在大安區一處路上看見穿著高中運動服的15歲女孩小美（化名），便尾隨對方進到一處巷弄內，趁機上前用雙手抓住對方的手臂，再隔著褲子來回撫摸小美的私處。期間小美想要逃跑，卻被力氣更大的廖男抓住，她接著跪下掙脫然後大聲尖叫，廖男才趕快逃離現場。

廖男律師辯稱是因課業壓力和家庭期待的負荷過大，才會臨時起意做出犯行。廖男則是在被捕最初否認犯行，直到法院開始審理才終於承認對小美伸出狼爪，並在庭上表示對於自己的行為讓重創小美身心，感到很抱歉，「以後不會再犯，希望小美能慢慢走出陰影」等。

法官審理認為，廖男敢在鬧區旁對女高生做出強制猥褻行為，還造成小美之後嚴重心理創傷，連獨自行走時都因為害怕而必須不斷轉頭確認有沒有被跟蹤，因此犯行並不輕；而雖然廖男最初否認犯行，但之後已坦承不諱並表現出悔意，加上犯案時年僅20歲，因此依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處廖男9月徒刑，但宣告可緩刑3年，期間必須付保護管束，還須賠償被害人25萬元，再依執行檢察官指示完成精神治療和心理輔導。全案可上訴。