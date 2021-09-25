快訊／台中離奇命案現轉折　曝屍三合院留大灘血...屋主說話了

▲男子離奇倒在民宅前身亡，真相大白。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

大甲邱姓男子25日被發現死在一戶三合院民宅前，鄰居卻不知死者是誰，為何會死在現場。警方調查，三合院有三住户，邱男與其中一戶屋主認識，疑步行來訪友卻倒地死亡，該屋主因有重聽，在屋內休息不知外面發生狀況，當下未出來查看。警方則確認死者口鼻出血，現場無打鬥痕跡，但究竟是跌倒頭部撞擊導致或其他原因，有待相驗釐清。

今天上午9點多，社福機構鄭姓輔導員前往大甲區中山路一段484巷內一處三合院，進行居家輔訪時，發現訪視戶隔壁家門前有1人倒臥地上。他上前看發現頭部有血，似乎沒有氣息，趕緊報警。

警方到場後發現，男子已明顯死亡，口鼻出血，但其他部位沒有明顯外傷及打鬥痕跡，經確認是60歲邱姓男子。然而，隔壁兩戶卻都不認識邱男，更不知為何會死在三合院的庭院空地上，讓大家匪夷所思。

警方現場採證，三合院其中一戶屋主後來終於開門，一看發現是自己的朋友倒在家門口。他表示，邱男也住大甲，偶爾會來找他，但並不知道今天他會來，由於自己有重聽，人在屋內休息，所以沒聽到門外有動靜。

警方表示，該三合院住有三戶，第一時間與死者熟識的屋主沒出現，才會出現另兩戶屋主與鄰居大家都不認識死者的狀況，目前已初步排除有外力介入；但口鼻流血是因為倒下撞擊，或是本身疾病引發，有待檢察官會同法醫相驗釐清。

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