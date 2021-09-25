全台118校學習歷程檔消失　賴品妤批教育部跳票：我非常不滿意！

▲民進黨立委賴品妤。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者張鈞量／台北報導

全台118所高中「學習歷程檔案」消失，經教育部證實後引起各界熱議。民進黨立委賴品妤25日對此表示，她早在三月就已提醒教育部重視數位落差、建立資安機制，「教育部堪稱跳票」、「我非常不滿意」，要求教育部改善。

賴品妤透過臉書表示，目前108課綱的第一批學生即將要在明年9月入學，現正準備升學，而「學習歷程檔案」便是在新制實施後，孩子們重要的升學依據。「我在今年三月質詢中，便提醒教育部長潘文忠，教育部應該積極的與家長、孩子們說明學習歷程檔案的內容」，並且要重視數位落差，同時最重要的是資安機制一定要妥善的建立。

賴品妤批評，因為一句「委外廠商人為疏失」，上萬名孩子們至關重要的升學依據，以及長久以來的努力便付諸流水；她要請問教育部3個問題，第一、新制上路，需要努力建立互信，家長和孩子們本來對於「學習歷程檔案」就有許多疑惑，今天這麼重要的資料委外廠商沒有多管道備份；徹底的撕裂大家對於教育部的信任，教育部如何處理？

第二、到目前為止，教育部針對廠商的資安問題，都還沒有做出改善報告；甚至相關資訊還是由媒體揭露，如此牛步，教育部具體如何搶救這次的大包？第三、有部分孩子，家中根本沒有資訊硬體設備，所以自己沒辦法備份，如此的出包難道不是加劇數位落差嗎？

賴品妤批評，「我在三月份對教育部的要求，教育部堪稱跳票」、「我非常不滿意」；嚴正要求教育部，請儘速針對以下幾點做出回應與改善，第一、請盡可能搶救遺失資料，將孩子們的權益損失減少到最小。第二、立即針對此事提出檢討報告，並且嚴格追究廠商、教育部官員責任。第三、往後確實建立資料多管道備份，雞蛋不要放在同個籃子裏。第四、此事過後，加強與學校、家長以及孩子們的溝通，彌補已被教育部自己破壞的信任。