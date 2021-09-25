50萬AZ下午到！新竹漁港升六國旗　感謝盟友疫苗挺台

▲新竹市長林智堅與南寮國小學生一同舉起國旗合影，大喊「好朋友挺台灣」，感謝對台灣伸出援手的國際夥伴們。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市南寮漁港今日升起六國國旗，感謝盟友國用實際行動展現對台灣支持，包含日本9月14日宣布第五度捐贈疫苗，50萬劑AZ疫苗將於今日下午抵台，還有斯洛伐克宣布捐贈疫苗數提高到16萬劑，22日立陶宛也宣布再加碼贈23萬5900劑，新竹市長林智堅說，六國國旗齊飄揚，感謝國際民主夥伴對台灣的支持。

「德不孤，必有鄰！」林智堅市長表示，為感謝曾捐贈台灣疫苗的日本、美國、立陶宛、斯洛伐克、捷克、波蘭等6國，今上午在新竹漁港將6盟友國旗升上藍天，他也與南寮國小學童一同舉起國旗合影，大喊「好朋友挺台灣」，衷心感謝在疫情期間，對台灣伸出援手的國際夥伴們，讓台灣在疫情中從不孤單，團結互助對抗病毒。

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▲▼林智堅為感謝曾捐贈台灣疫苗的日本、美國、立陶宛、斯洛伐克、捷克、波蘭等6國，今上午在新竹漁港將6盟友國旗升上藍天。

林智堅說，2020年疫情剛爆發時，台灣防疫有成，並透過口罩國家隊、提供防護衣與手術衣等醫療資源，證明「Taiwan Can Help」幫助其他國家。在全球疫情嚴峻且國際疫苗供應不穩定之際，各國也紛紛對台伸出援手，日本贈390萬、美國250萬、立陶宛25萬、捷克3萬、斯洛伐克16萬、波蘭40萬，共捐贈破700多萬劑疫苗，紓緩燃眉之急。

為表達對6盟友國感謝，市府在東大路與新港一路交叉口的升旗台，歡迎民眾與6國國旗一同拍照打卡上傳，表達感謝，也可串連周遭景點如波光市集、魚鱗天梯等景點，來場小旅行。

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