9天後生日…名醫在美「打第3劑BNT」猝逝　法醫拒屍檢家屬崩潰

▲名醫王威勝在美國打第3劑BNT疫苗後突然死亡。（圖／東森新聞）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北馬偕醫院感染科主治醫師王威勝，日前在美國打了第三劑BNT疫苗，2週後卻在家中猝逝，家屬想釐清死因屍檢，卻被法醫拒絕，因此透過募款平台尋求幫助。消息曝光後，台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰感嘆，「多希望這不是真的！」

王威勝學歷為國立成功大學醫學院醫學系學士，主攻內科及感染科，也曾在SARS時期奮戰，日前一家四口移居美國，卻在2日施打第3劑BNT疫苗後感到身體不適，出現頭暈目眩、身體無力，下樓梯時曾經滑倒的情況，最後於16日在客廳的沙發上猝逝。

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▲▼王威勝猝逝的消息讓醫界也難以接受。（圖／東森新聞）



由於王威勝沒有慢性病，加上法醫拒絕屍檢，王威勝的妻子及兩個兒女無法接受死因，希望可以透過屍體解剖來得知死因，但王威勝沒有保險，因此家屬需籌備解剖費用、冷凍櫃、冷凍車及喪葬費用，讓王妻難以負荷。

因此，王威勝的子女決定透過募款平台募款，減輕媽媽的負擔。此外，王威勝在美國期間，仍時常發文關心台灣疫情，消息剛好在王威勝醫師24日生日這天曝光後，讓不少王威勝以前共事過的同仁悲痛萬分，不少人悲傷之餘捐款、分享資訊幫忙。

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