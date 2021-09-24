陳柏惟志工叫囂！顏寬恒回應「自由意志展現」　警察隔中間緩頰

▲刪Q總部質疑陳柏惟，從選前到選後都是你在造謠。（圖／刪Q總部提供）



記者蔡文鈴／綜合報導

前立委顏寬恒投入「刪Q罷免活動」，但卻遭台灣基進黨立委陳柏惟的支持者叫囂，而陳柏惟則反控對方動員人數比他的助理還多。對此，刪Q總部今（24）日召開記者會公布顏寬恒遭陳陣營叫囂的影片，質疑陳柏惟是說謊慣犯，應該學習尊重，而不是打壓霸凌。

影片中，陳柏惟志工看到顏寬恒出現時高舉手上文宣，而顏寬恒則告訴對方「自由意志的展現，要有風度」，雙方保持一段距離一來一往叫囂，警察站在兩人中間緩和，深怕雙方爆發口角。

刪Q總部領銜人楊文元控訴從罷免開始以來，團隊受到陳柏惟指控是獼猴，是假公民、或明或暗的威脅，包含直接口頭威脅，包含當面叫囂，還有經營自助餐店的老闆娘反應，在龍井的賣菜商店，被一位年輕人強行拉下戴著的罷免陳柏惟口罩，直到老闆娘大聲反駁這是我的自由，對方才趕緊離開。

基進黨台南市黨部主委更親自錄下中秋當天畫面，反而證明陳柏惟陣營的確有現場叫囂，讓現場正在舉牌發文宣的志工，感到十分緊張且畏懼。志工大姐郁臻表示9月21日晚上，她在大肚萬興宮的會場與其他夥伴在發送文宣，只見顏寬恒要離開會場時，陳柏惟陣營開始對他大聲叫囂，現場的警察同仁也隔在中間試圖緩頰。

顏寬恒表示，影片畫面的確證明了基進黨黨工現場叫囂，「陳柏惟竟然還可以否認，我並不是受害者，害怕擔憂的是罷免志工，他們只是行使民主權利的無辜鄉親，各自理念不同，陳柏惟應該學習尊重，而不是打壓霸凌。」

發言人Max表示，還有熱心網友還提供了另外一段畫面，2019年12月14日，陳柏惟在台上公然表示「我有被人說去酒店沒付錢，我到後來真的受不了了，我都回應他，酒店沒付錢我說那是寬恒帶我去，他說不用付錢的。」Max抨擊，顯然陳柏惟在說謊方面是慣犯，之前在選舉期間跟陳世凱的對話就是毫無證據的抹黑。