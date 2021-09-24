疑怕驗出確診要隔離14天　她撿到健保卡直接冒用自費做PCR

▲ 李姓女子今年在路上撿到陳姓女子遺失的健保卡，未料卻不打算還給失主，還冒用陳女的名義申請新冠肺炎篩檢。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）



記者林冠吟／桃園報導

桃園一名李姓女子今年6月到8月間在路上撿到陳姓女子所遺失的健保卡，李女不但沒有將健保卡交還給失主，還冒用陳女的名義，前往醫院實施新冠肺炎的自費篩檢並偽造陳女簽名。桃園地院審理後，依侵占遺失物罪與偽造文書罪，分別判其罰金5000元與有期徒刑2月，得易科罰金。

李姓女子今年在桃園市的路上，撿到陳姓女子所遺失的健保卡，沒想到李女不但未將健保卡送至警局，或試圖將健保卡交還給陳姓女失主，反而在8月29日中午12時許，拿著陳女的健保卡，前往林口長庚醫院，冒充成陳女並偽造陳女的簽名，交付篩檢申請書給醫護人員要來申請新冠肺炎的自費篩檢，卻反被抓包慘遭移送。

庭審時，李女坦承一切犯行。桃園地院審理後，審酌李女侵占陳女健保卡之價值與時間，同時還利用陳女的名義申請篩檢，造成陳女將可能負擔相關我國疫情管理風險，衡量其動機、目的與造成的損害等，分別依侵占遺物罪與偽造文書罪，判處李女罰金5000元，得服勞役；與有期徒刑2月，得易科罰金。

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