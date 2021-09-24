LIVE／新北＋1「鴻海土城子公司工程師判定確診」　侯友宜最新說明

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心24日公布國內新增8例COVID-19確定病例，分別為1例本土及7例境外移入，1例本土個案出現在新北市。另外，確診個案中無新增死亡。針對新北市新增1例本土，為鴻海子公司員工20多歲女性，市長侯友宜下午3點召開疫情記者會說明，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

指揮官陳時中說明，本土病例（案16286）為鴻海子公司員工20多歲女性，9月7日因發燒就醫快篩為陰性，9月22日因工作需求就醫採檢，並於今日確診。陳時中補充，「個案到現在Ct值很高，也有陰陽情況，但因為昨日有驗出一個雙基因陽性，加上專家討論，現在把它判定成陽性，所以新增了這一例病人。」

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

指揮中心說明，今日新增1例本土病例(案16286)，為20多歲女性，9月7日因發燒就醫快篩為陰性，9月22日因工作需求就醫採檢，並於今日確診。衛生單位已啟動醫院及社區調查與防治，相關接觸者匡列中。

指揮中心表示，今日新增7例境外移入個案，為5例男性、2例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自貝里斯(案16279)、英國(案16280)、菲律賓(案16281、案16282、案16283)、美國(案16284)、日本(案16285)，入境日介於9月11日至9月22日。