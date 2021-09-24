【廣編】席夢思週年慶　買床再送進口Simmons輕奢寢具四件組

【廣編特輯】

圖、文／席夢思提供

為了讓更多消費者實現好眠之夢，即日起至12月31日週年慶活動期間，購買席夢思床墊商品39,999元起，再送進口Simmons輕奢寢具四件組；床墊商品除特價商品外全面8折，其他周邊商品享7折優惠（不含皮床、床頭板、床架、下墊）。另搭配各種床款加贈各類周邊商品，包括義大利進口的Beautyrest綺力枕及獨立筒枕、及高規格的金埃及棉寢具四件組等。

席夢思為台灣消費者精選全球暢銷商品，夢享系列全新上市，採用「Beautyrest獨立筒袋裝彈簧」核心科技，高品質高碳錳鋼製作的彈簧個別獨立、單獨伸縮，無論哪種睡姿都能完全服貼；究極工藝將彈簧預壓25%～40%，結構緊密耐用，提供身體完美的支撐。

Agatha艾格莎週年慶夢享價39,999元；專為亞洲人脊椎結構而設計的Exquisite「精彩」護脊加倍，夢享價54,999元。Prima Grand「首席」搭配天然乳膠海綿絕佳的張力與彈性，柔軟包覆，夢享價57,999元。Prestige「名望」創新FilCare抗菌除臭保溫中空纖維，夢享價68,999元。（以上價格為152*190cm尺寸）。

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