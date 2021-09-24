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社會 社會焦點 保障人權

浴室插座被偷裝針孔！女租客洗澡「驚見一條長白」嚇壞

▲▼插座。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲陳男在插座偷裝攝影機。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pixabay）

記者林昱萱／宜蘭報導

一名陳姓男子與女子「小美」（化名）都為宜蘭某租屋處的房客，但他卻在公用廁所內的插座，偷偷裝設針孔攝影機，以此偷拍小美洗澡、如廁的畫面。誇張的行徑被發現後，陳男也被依法判處2月徒刑，得易科罰金。

判決指出，陳男跟小美同為該租屋房的房客，兩人共用同一間浴廁，但陳男竟基於無故以錄影竊錄，他人非公開活動之犯意，於公用浴廁內的插座上，裝設充電式針孔攝影機，以此方式偷拍小美在浴廁內的非公開活動，整起事件直到小美當天晚上發現插座上有一條白線，察覺有異後，立即報警處理，才讓全案因此曝光。

對此，陳男辯稱，自己確實有用白色充電線將手機與針孔攝影機連接，但矢口否認有偷拍一事，「針孔攝影機不是我裝的，我是因為用手機玩遊戲耗電快，才將手機連上充電線，使用廁所內的充電頭充電」另外，陳男的辯護人也聲稱，「該屋共有5間房，有時大門沒有關閉，樓下也有其他住戶，不排除有其他人進入此浴室。」

辯護人也稱，「如果攝影機是陳男所藏匿，就不會露出一條線啟人疑竇，當時小美也是覺得那條線很可疑，所以才會拔起來查看，且該鏡頭的錄製畫面也只看得到頭部等部位，並不會錄到隱私部分，明顯與常情不符，且陳男自己的隱私部位都被照到也毫無察覺，如果是他自己設置的，應該就會避免自己也入鏡。」

不過，法官勘驗各項證據、影片後認為，陳男的辯詞僅為畏罪之託詞不足採信。法官認為，陳男為了滿足私慾，就用錄影設備無故竊錄他人之非公開活動，嚴重侵害他人隱私，更造成對方身心遭受恐懼、內心留下難以抹滅之陰影，顯然欠缺尊重他人隱私之觀念，破壞社會善良風俗，實屬不該，且犯後仍飾詞否認犯行，兼衡智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀後，依犯竊錄他人非公開活動罪，判處他2月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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