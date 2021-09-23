可供12.5萬戶1年使用！桃園太陽能發電4.4億度　北部縣市最高

▲市長鄭文燦表示，桃園發展太陽能發電，累計裝置容量北部縣市最高。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府經發局透過建立用電大戶單一服務窗口、全國首創補助儲能設備、協助企業導入太陽光電自發自用商業模式、提升企業端電源管理、綠電市場等知能，期盼形成綠色供應鏈趨勢。市長鄭文燦23日表示，桃園積極發展太陽能發電，截至今年6月，累計裝置容量為393MW，為北部縣市最高，且較升格前成長達75.6倍。

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▲桃園加速輔導用電大戶，完成再生能源設置。（圖／市府提供）



鄭文燦市長於市政會議，聽取經發局「針對用電大戶提升綠能用電或節電措施」專題報告後表示，市府配合中央再生能源法規，目標是提前於2024年輔導桃園市87家用電大戶全數完成再生能源義務裝置容量設置，並於2025年達1GW裝置容量，協同中央完成國家能源轉型任務。

鄭市長指出，國內用電量屢創新高，為達成非核家園目標，經濟部修正《再生能源發展條例》設置用電大戶綠電條款，子法自今年1月1日起生效，針對契約容量5,000kW以上用電大戶，在2025年以前需達以下條件之一：設置再生能源發電設備（須自發自用）；購買再生能源電力及憑證；設置儲能設備。假如未於期限內辦理，須以繳納代金方式履行義務，代金費率每度約4元。桃園市預估契約容量5,000kW以上，受用相關條款規範的用電大戶共87戶，總計義務裝置容量約 146.7MW。

而市府經發局透過建立用電大戶單一服務窗口、全國首創補助儲能設備、協助企業導入太陽光電自發自用商業模式、提升企業端電源管理、綠電市場等知能，期盼形成綠色供應鏈趨勢。目前桃園太陽光電年發電量約4.4 億度，可供約12.5萬家戶1年使用，年減碳量約22.4 萬公噸，相當於575座大安森林公園碳吸附量。