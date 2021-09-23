藏金閣珍稀中藥櫃曝光　挽袖捐血可領環保好禮

▲台南市環保局藏金閣舉行大型家具拍賣，推出珍稀美品「檜木中藥櫃」、手作三抽櫃及兩輛自行車王，歡迎來競標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市環保局藏金閣，將於9月25日舉行大型家具拍賣並與台南捐血中心合作共辦「你捐血，拿好禮」捐血活動，亦有戶外小農市集及美學DIY體驗課程。此次主打家具為珍稀美品「檜木中藥櫃」、手作三抽櫃及兩輛自行車王，歡迎來競標。

台南市環保局指出，檜木中藥櫃約50年代製成，為早期耗工費時的設計，以榫接技法使上下分座相連更為穩固；上櫃展示架為舊料新製，全檜香氣十足，共24抽。下櫃亦有木條拉門及隱藏式雙層收納，當展示、收藏櫃皆合適。手作三抽櫃則為舊料新作系列，全榫接設計、檜木骨架厚實為其特點，簡約大方，可做為床邊櫃使用。

腳踏車拍賣有兩款好車：美利達MTA52及捷安特Liv ENCHANT。MTA52為國內大廠美利達主推的入門鋁合金車款，搭配島野21段變速，並換上全新的正新外胎，是CP值極高的人氣標的物。Liv ENCHANT則為捷安特旗下女性品牌中最暢銷的產品，車架幾何與塗裝設計針對女性族群。經過專業技師的調校，並換上全新的26×1.5吋的窄版內外胎，讓二手產品更具吸引力，也是通勤運動的好伙伴。

環保局當天與台南捐血中心合作共辦捐血活動，捐血車進駐藏金閣廣場（東區府東街41巷6號），並有「你捐血，拿好禮」活動，提供多功能密封罐、洗衣粉、環保吸管、台塑生醫公司贊助的抗菌噴霧等八種好禮；凡捐血250c.c可任選四件，500c.c可全部帶走，鼓勵民眾熱血挽袖、捐血挺醫療。

此外，還將在綠教館舉行兩場次「美學DIY手作課程」，體驗項目為環保風車及利樂包遮陽帽，全程免費、名額有限。如有興趣參與活動的民眾，可先至以下網址報名（https://forms.gle/orJTrDXMTNmLbsEV8 ）。

戶外市集有美學作品販售，廚餘桶借用、農特產品攤位（富筠自然生態農場販售有機產品）。社會局亦會設攤提供國民年金資訊服務，而資收兌換標準可於環保局資源回收全民動起來網站（https://epb2.tnepb.gov.tw/recycle/）查詢。另外，現場提供完善的防疫措施，活動全程務必實戴口罩、保持社交距離，並配合活動實聯制及體溫量測等相關事項，請民眾安心前往參與。