33歲男睪丸痛爆就醫　他吐實情：2年來「用屁股射精」陰莖排糞便

▲美國33歲男子下體疼痛就醫，醫生一問之下卻發現他過去2年間精液會從屁股射出，研判是罹患罕見疾病。（圖／取自免費圖庫Photo Stock Editor）

記者張寧倢／編譯

國外醫學科學雜誌《Cureus》近日發表一項罕病案例，美國一名33歲男子因為睪丸腫大疼痛難耐而就醫，醫師卻得知男子在過去2年間，他的精液會進入直腸再從肛門排出，而糞便也會透過陰莖中的尿道排出，於是診斷這名男子同時罹患了罕見疾病。

根據《每日星報》引述科學網站IFL Science報導，這名33歲男子過去2年間持續遭受一系列怪異的健康問題，他的尿液中含有氣體，此現象稱為氣尿（pneumaturia），又會在排尿時從尿道同時排出糞便，稱為糞尿（fecaluria）。至於原本該從陰莖射出的精液竟然長期會從肛門排出，最終男子因為睪丸腫大而疼痛難耐，被迫就醫。

男子除了睪丸腫大和尿道感染之外，直腸指診也顯示直腸壁上有問題，醫師透過CT掃描報告看見，男子直腸附近有一個「充滿氣體的結構」（gas-filled structure），進一步檢查後證實，在他的尿道與直腸之間存在瘻管（fistula）或異常的通道，導致各種液體和固體經由此通道交錯流通。

醫師認為，男子2年前曾因為濫用古柯鹼與中樞神經迷幻劑PCP（俗稱天使塵）而中毒昏迷3周，當時他被植入導尿管，很可能因此造成受傷。主要研究者、德州加爾維斯頓醫學院分校的內科醫學生Frank L. Ventura表示，多次進行排尿中膀胱尿道攝影檢查（VCUG）顯示，男子的瘻管已逐漸痊癒，最後數月間只有輕微減少順行射精量，此案例顯示導尿管可能引發罕見併發症，醫師應該注意尿道損傷等其他潛在風險。

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