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最慘工程師！抖內D奶直播主120萬被甩　還要賠她50萬

▲▼直播主嵐玥Elaine（嵐嵐）。（圖／翻攝自Facebook／嵐玥Elaine）

▲直播主嵐玥Elaine（嵐嵐）。（圖／翻攝自Facebook／嵐玥Elaine，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

D奶直播主「嵐嵐LanLan」日前遭媒體報導指出，某工程師抖內120萬後自認陷入愛情陷阱，結果雙方和解，最後簽訂女方退還38萬5000元，並約定不得洩密。豈料最後事情登上媒體版面，直播主怒告工程師洩密，台北地院法官審理後判工程師必須賠償50萬元給直播主。

日前鏡週刊曾報導「色誘工程師斗內百萬狠甩　D奶直播主遭控剝皮」，指出直播主嵐嵐擁有近5萬名粉絲，時常在IG或臉書分享性感照，如今卻被爆出精心設計愛情陷阱，以「寶貝」「一起出國旅遊」對粉絲灌迷湯，更誘騙一名工程師貸款斗內（出自英文donate，贊助、捐獻之意）120萬元，甚至明知另一名男粉絲領有殘障手冊，經濟狀況不佳，照樣狠心裝可憐誘騙，事後男粉絲被榨乾積蓄，想要再親近或約會就遭封鎖，行徑猶如「剝皮妹」。

▲▼直播主嵐玥Elaine（嵐嵐）。（圖／翻攝自Facebook／嵐玥Elaine）

▲直播主嵐玥Elaine（嵐嵐）身材相當好。

不過因為內容提及雙方後來以38萬元和解，但根據判決書指出，雙方和解時有約定必須保密，但報導卻將和解金額寫出，明顯有人洩密，嵐嵐便向法院提告工程師。

不過工程師向法官表示，在2019年3月的時候被嵐嵐提分手，之後他說要提告都不理，最後是在公開場合找人才願意談，最後再9月簽下和解書。這期間他都有跟朋友談及此事，但簽完和解書後都沒再提過。工程師也澄清報導中所刊載的對話截圖，也是在簽和解書前流出的。

▼直播主嵐玥Elaine（嵐嵐）。

▲▼直播主嵐玥Elaine（嵐嵐）。（圖／翻攝自Facebook／嵐玥Elaine）

不過法官檢視後認為，媒體報導寫出38萬的和解金額，雖然跟真實金額相差5000元，但相當接近，明顯是工程師自己提供，因此依照和解書保密條款，判工程師必須賠償嵐嵐50萬元，全案還可上訴。

 

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