只想找備胎？5星座喜歡搞曖昧　當心「這些」小手段

▲只想搞曖昧不確認關係，遇到這個情況，得自己評估了。（圖／翻攝pakutaso網站）

生活中心／綜合報導

友達以上卻戀人未滿，想必是許多人曾遇過的狀況，沉浸在曖昧的美好．但如果一直處於這種關係，無法變成戀人，就得好好考慮了，《科技紫微網》盤點特別喜歡搞曖昧的星座，並且分析他們的一些小手段，如果你遇上，千萬要當心！

TOP 5：天秤座



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或許搞曖昧不是天秤座的本意，主要是天秤座在選擇戀愛對象時，很容易覺得「雖然還不錯，但是少了點什麼」，導致他們的戀愛考察期很長。

天秤座對一個人有好感，會一直愛找對方聊天、談心事、一起出遊吃飯，卻總是不確定兩人的關係，繼續觀察對方，他們善於交際，每個朋友帶來的新朋友都得認識一輪，內心的備選清單一堆，心想到底要選誰，時間一長，天秤座又更猶豫了。

TOP 4：雙子座

變動的風象星座中，雙子是善變的代表，彷彿內心建立了兩套思路系統，可以在理性、感性世界中任意切換。他們不受曖昧關係束縛，能永遠保持好奇心，樂於與對方分享他們的所見所聞與感想，一方面是喜歡分享，一方面也想找到知音， 然而，訊息往來得熱絡，容易對方誤以為自己已經和雙子座陷入曖昧，不過，在雙子座眼中，這些只是對一般朋友會有的舉動，不少人因此而心碎，也難怪各大星座的花心排行榜裡，總是少不了雙子座。

TOP 3：巨蟹座

雖然並沒有確認感情關係，但是巨蟹座對一個人的關心程度，會遠遠超過一個普通朋友的界限，他會記得你的生日，在陌生人較多的場合會主動幫你緩解尷尬，體貼噓寒問暖，這些行為都會讓人誤以為自己受到了巨蟹座的特殊對待， 但如果巨蟹座沒有做出更進一步的實際舉動或者表明心聲時，你最好不要輕舉妄動，誤以為他對你有意思，他們究竟是因為「人好」而關心你，還是其實他們喜歡處處留情，這個問題還得好好觀察一下！

TOP 2：獅子座

獅子座是個很會公然享受曖昧快感的星座，看到對方的情緒起伏，讓他們很有成就感，這種快感到達一個程度的時候，他們的言語和肢體動作都會變得很誇張， 曖昧中的獅子座，總是喜歡把「我罩你」、「一定幫你」這些話掛在嘴邊，還會不經意拉手、搭肩或是打打鬧鬧，的確會讓人不自覺心動，但當他們征服感消失，「愛」或許也會隨之消散。

TOP 1：雙魚座

不同類型的雙魚座，曖昧的出發點各不相同，有的雙魚需要在一個或多個曖昧對象身上，尋求被愛與陪伴的感覺，有的雙魚單身久了，想要自己製造浪漫，讓生活多些趣味，也有的雙魚座純粹是來者不拒或是不忍心拒絕，就與對方一直處在曖昧階段， 因為曖昧那種說不清道不明的朦朧感，比談戀愛更甜。雙魚座太清楚自己陷入一段感情時有多狼狽，因此很害怕全心付出投入後，發現對方只是逢場作戲，與其越陷越深，不如淺嘗輒止，這種「症狀」或許要遇上了對的人才能解。