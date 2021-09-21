媽媽嘴雙屍命案！「最衰雇主」判賠確定　律師1關鍵質疑最高法院

記者陳豐德、林昱萱／新北報導

發生於2013年的媽媽嘴命案，當時富商陳進福、張翠萍夫婦遭咖啡店女店長謝依涵殺害，案經上訴到最高院後，謝被判處無期徒刑定讞。此外，法院認定，咖啡店老闆呂炳宏以及另外2名股東未盡監督之責，須連帶賠償死者家屬368萬餘元，全案定讞。對此，律師劉上銘也針對此結果提出質疑。

▲律師劉上銘提出質疑。（圖／記者陳豐德攝）

謝依涵殺害陳、張夫婦之後，最終被判處無期徒刑定讞，而死者家屬則對老闆呂炳宏、2股東提起民事訴訟，要求進行連帶賠償，而法院審理後認定，呂炳宏、2股東未盡監督之責，須連帶賠償死者家屬368萬餘元，而呂不服結果上訴到最高院，但最高院日前駁回其上訴，全案確定。

▲呂炳宏判賠確定。（圖／資料照）

針對此結果，律師劉上銘表示，「我們很遺憾最高法院這樣裁定，駁回我們抗告聲請，但本案當中最關鍵的，謝依涵到底有沒有下藥在2人飲品當中，這是本案最重要關鍵，並沒有任何事實，可以證明謝依涵在她上班的時間裡面，有下藥的動作。」

劉上銘表示，「最高法院以當事人自述就認定本案有下藥的過程，我們認為這是不公平的，接下來我們陳進福的部分，會去強化這塊、去說服法院，在謝依涵沒有直接下藥過程裡面，不應該由呂炳宏來作為連帶賠償對象。」