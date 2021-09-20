嘉義13歲女「噴飛車外」頭顱變形慘死　爸爸到場含淚崩潰

▲嘉義19日晚間發聲一起死亡車禍。（圖／網友Xin-Hui Huang授權提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

嘉義縣東石鄉港墘派出所前19日晚間發生死亡車禍，62歲朱姓男子駕駛的黑色休旅車與39歲賴姓男子駕駛的白色轎車發聲碰撞，造成1死4傷的嚴重事故。其中，13歲的謝姓女童因撞擊噴飛車外而當場死亡，謝父到場警訊時含淚崩潰，難以接受女兒的死訊。

警方表示，19日晚間10時11分晚上獲報，兩輛車在東石鄉港墘派出所前發聲碰撞，由於撞擊力道過大，兩車的車頭嚴重毀損、零件四散，其中黑色轎車的車頭全毀、白車的右側毀損且後方車門掉落，謝姓女童疑似從該處飛出。

▲▼謝父得知13歲的女兒死亡，悲痛萬分。（圖／記者翁伊森翻攝）



據悉，謝姓女童撞擊當下飛出，疑因強大的撞擊導致頭部變形，當場失去呼吸心跳死亡；另外，黑色休旅車上只有62歲朱姓男駕駛，頭部約2公分撕裂傷送醫，白車上則有4人，除謝姓女童外，還有她11歲的弟弟，以及17歲曹姓男子及39歲賴姓男駕駛。

警方初步調查，兩車均未酒駕，白車延縣道168由西向東，前往嘉義市，在港墘派出所前與正要從157縣道左轉的黑色休旅車發聲碰撞，詳細事故發生原因仍待釐清；另外，女童是否有繫上安全帶，也待確認。據《聯合報》報導，謝姓姊弟的父親案發後接獲通知，趕到現場進行警訊，因女兒的死而悲痛萬分，情緒一度崩潰。

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