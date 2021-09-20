　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

嘉義13歲女「噴飛車外」頭顱變形慘死　爸爸到場含淚崩潰

▲▼嘉義死亡車禍。（圖／網友Xin-Hui Huang授權提供）

▲嘉義19日晚間發聲一起死亡車禍。（圖／網友Xin-Hui Huang授權提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

嘉義縣東石鄉港墘派出所前19日晚間發生死亡車禍，62歲朱姓男子駕駛的黑色休旅車與39歲賴姓男子駕駛的白色轎車發聲碰撞，造成1死4傷的嚴重事故。其中，13歲的謝姓女童因撞擊噴飛車外而當場死亡，謝父到場警訊時含淚崩潰，難以接受女兒的死訊。

警方表示，19日晚間10時11分晚上獲報，兩輛車在東石鄉港墘派出所前發聲碰撞，由於撞擊力道過大，兩車的車頭嚴重毀損、零件四散，其中黑色轎車的車頭全毀、白車的右側毀損且後方車門掉落，謝姓女童疑似從該處飛出。

▲▼嘉義車禍。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼謝父得知13歲的女兒死亡，悲痛萬分。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義車禍。（圖／記者翁伊森翻攝）

據悉，謝姓女童撞擊當下飛出，疑因強大的撞擊導致頭部變形，當場失去呼吸心跳死亡；另外，黑色休旅車上只有62歲朱姓男駕駛，頭部約2公分撕裂傷送醫，白車上則有4人，除謝姓女童外，還有她11歲的弟弟，以及17歲曹姓男子及39歲賴姓男駕駛。

警方初步調查，兩車均未酒駕，白車延縣道168由西向東，前往嘉義市，在港墘派出所前與正要從157縣道左轉的黑色休旅車發聲碰撞，詳細事故發生原因仍待釐清；另外，女童是否有繫上安全帶，也待確認。據《聯合報》報導，謝姓姊弟的父親案發後接獲通知，趕到現場進行警訊，因女兒的死而悲痛萬分，情緒一度崩潰。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
13歲女「噴飛車外」頭顱變形慘死　爸到場崩潰
GG直徑分7尺寸！「超過這數字」可驕傲：僅5%人有

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嘉義13歲女「噴飛車外」頭顱變形慘死　爸爸到場含淚崩潰

快訊／板橋公寓6樓晚間火警　「她急按電鈴救人」住戶緊急疏散

快訊／「年輕人沒疫苗打！」　吃屎哥看台跳新莊棒球場…腿骨折送醫

快訊／北市北投區行義路大樓火警　警消大批人馬搶救

騎車想去莿桐訪友　斗六失智翁迷路50公里在南投信義被尋獲

快訊／彰化少年海邊玩水被大浪捲走　陸海空搜尋至晚上仍未發現

北投停電他害的！老司機變裝登山客場勘　3段式偷電纜手法曝　

3男女燭台嶼違規游泳「1人一度失聯」！ 最高罰15萬

投資靈骨塔專吸老人棺材本！誆配套投資才好賣　銀髮族慘傾家產

金山別墅雙屍！父女躺2樓客廳成乾屍　現場詭擺「5台電風扇」

為愛習武！上場前對鏡頭告白琳妲　鄧佳華喊話「打拳贏了要嫁給我」

《我很好騙》到底有多難唱　動力火車「小魔王」來教學啦！

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

蜈蚣陣+送葬佛祖車慶分局長調職　主謀2天就被逮...挑釁動機曝光！

景點限制691人卻湧進3500人？ 　高美溼地被擠爆竟是雨傘惹禍...

惡鄰居鬧鐘狂響！半夜連響3小時 整條巷被轟炸2個月「出門都幻聽」

千萬超跑攔腰撞「違規迴轉機車」下秒車頭凹陷...零件碎片全噴飛！

深夜睡不好！每天被「巨貓壓頂」　架監視器記錄...見整顆枕頭被搶

葬儀社燒錯遺體！再見爸已成灰　兒子怒控訴：難怪連擲6笑杯...

吃屎哥「跳進比賽現場」大鬧中職 棒球場裡半裸狂奔...腿骨折送醫

嘉義13歲女「噴飛車外」頭顱變形慘死　爸爸到場含淚崩潰

快訊／板橋公寓6樓晚間火警　「她急按電鈴救人」住戶緊急疏散

快訊／「年輕人沒疫苗打！」　吃屎哥看台跳新莊棒球場…腿骨折送醫

快訊／北市北投區行義路大樓火警　警消大批人馬搶救

騎車想去莿桐訪友　斗六失智翁迷路50公里在南投信義被尋獲

快訊／彰化少年海邊玩水被大浪捲走　陸海空搜尋至晚上仍未發現

北投停電他害的！老司機變裝登山客場勘　3段式偷電纜手法曝　

3男女燭台嶼違規游泳「1人一度失聯」！ 最高罰15萬

投資靈骨塔專吸老人棺材本！誆配套投資才好賣　銀髮族慘傾家產

金山別墅雙屍！父女躺2樓客廳成乾屍　現場詭擺「5台電風扇」

最美潘金蓮4年前突消失！　「親吐原因」網笑翻：失蹤人口回來了

加強釣魚台等防衛　日本擬造2艘運輸艦

澳洲總理莫里森將發展核潛艦　傳印尼總統佐科威取消會面

加拿大國會大選開跑　大西洋岸「紐芬蘭省」開始投票

火山爆發摧毀百棟房屋…5000人急撤　觀光部長大讚「精彩的表演」

人夫聊毛孩炫耀家有7貓　下秒噴「這句話」寵妻行徑全曝光

中秋節「10大禁忌」曝光！吃這種月餅慘了　觸怒月神厄運纏身

大陸禁台灣釋迦、蓮霧「陳吉仲喊告」　他傻眼：有告紐西蘭？

宅家防疫猴上身？4歲童「全身癢」抓破皮流血　冷氣竟是元兇之一

中秋收假日10地雷路段曝　蘇花湧北返車潮「恐塞8小時」

搞威柴打疫苗激動狂唸像被虐待　趴媽肩怒譙...醫生：講國語就好

社會熱門新聞

嘉義13歲女「噴飛車外」頭顱變形亡　爸爸到場含淚崩潰

【鏡相人間】虛擬的夢　殺人的假投資真詐騙

女拒山友追求報警　回家見他成焦屍　

吃屎哥看台跳新莊棒球場…腿骨折送醫

金山別墅雙屍！現場詭擺「5台電風扇」

G奶護理師遇到佛心房東　結局讓她超傻眼

即／彰化少年海邊玩水失蹤搜救中

快訊／板橋公寓6樓夜間火警　住戶緊急疏散

敞篷跑車過彎跨雙黃線　撞飛重機騎士2人送醫

媽被同居人打！19歲兒撂10人亂砍落網

麻將桌上一通電話　台中貴婦淪人肉ATM！7天後才回到家

快訊／北市北投區行義路大樓火警

驚悚畫面曝！千萬超跑攔腰撞「違規迴轉機車」

「我爸遺體被別人推去火化」中壢殯儀館大烏龍

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

吞口水就崩潰！醫警告：喉嚨痛「3關鍵警訊」恐是癌

嘉義13歲女「噴飛車外」頭顱變形亡　爸爸到場含淚崩潰

喝酒就臉紅！醫曝「是生病了」…想練酒量恐致癌

染疫女學生曾到春水堂　這間店緊急休

GG直徑分7尺寸！醫曝「超過這數字」可以驕傲：僅5%人有

即／大逃殺　美股早盤暴跌500點

龍劭華頭七…她驚見靈堂「魂魄點頭又搖頭」

林正英「御用小殭屍」爆中邪消失！27年後近況曝

開房AA制「女少付300元」　男友竟跟媽媽告狀

染疫留英女學生台南足跡曝

iPhone最失敗功能是它！　鄉民爆共鳴：就是死不改

美女吃播主「嘴角全爛、牙發黑」！為錢催吐下場曝

燒肉店員狂問「要不要換網」？　暗黑內幕曝

正妹和未婚夫出遊失蹤　遺體疑尋獲

台灣發財車全漆藍色原因曝！內行人揭4點

更多

最夯影音

更多
為愛習武！上場前對鏡頭告白琳妲　鄧佳華喊話「打拳贏了要嫁給我」

為愛習武！上場前對鏡頭告白琳妲　鄧佳華喊話「打拳贏了要嫁給我」
《我很好騙》到底有多難唱　動力火車「小魔王」來教學啦！

《我很好騙》到底有多難唱　動力火車「小魔王」來教學啦！

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

蜈蚣陣+送葬佛祖車慶分局長調職　主謀2天就被逮...挑釁動機曝光！

蜈蚣陣+送葬佛祖車慶分局長調職　主謀2天就被逮...挑釁動機曝光！

景點限制691人卻湧進3500人？ 　高美溼地被擠爆竟是雨傘惹禍...

景點限制691人卻湧進3500人？ 　高美溼地被擠爆竟是雨傘惹禍...

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面