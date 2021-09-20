民團籲廢機車兩段式左轉　交通部：多數地方政府反對

▲民團籲解除內側道路禁行機車及兩段式左轉。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

民間團體呼籲解除內側道路禁行機車及兩段式左轉等規定，交通部表示，現行法規可讓地方政府因地制宜考量，但多數地方政府認不宜貿然廢除，交通部尊重地方政府的交通管理規劃。

交通部路政司專委李昭賢也指出，不是所有的路口都適合機車直接左轉。

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針對民間機車路權團體呼籲解除內側車道禁行機車及機車兩段式左轉，交通部表示，因涉地方政府規劃交通標誌、標線、號誌的設置，交通部曾函徵全國各縣市政府、警政署等單位意見，並於民國106年5月26日召開會議邀請用路人及相關單位討論。

交通部指出，現行法規已可讓地方政府因地制宜考量，而多數地方政府認為不宜貿然廢除，交通部尊重地方政府綜合評估當地道路交通環境，及居民特性後的交通管理規劃。

交通部官員說，目前已有台北市、新北市、桃園市及新竹縣開始試辦取消內側車道禁行機車及開放機車直接左轉，且追蹤實施後的事故改善情形，並逐步擴大檢討。

李昭賢表示，現行法令架構尊重各公路主管機關，六都近期也在一些地區試辦開放機車直接左轉。 但李昭賢說，由於機車需要變換車道，開放機車不需兩段式左轉會對路口跟路段造成影響；交通部基本態度是認為，不是所有路口都要強制機車兩段式左轉，但也不是所有路口都適合機車直接左轉。

李昭賢指出，機車是否要兩段式左轉，應考量車流、路行、安全及效率，車道數越多，車流量越多，衝突交織量越大，有交通安全的考量，後續有待進一步評估。

警政署交通組副組長劉振安表示，若該路口管制機車要兩段式左轉，少數機車硬要直接左轉，可能造成其他汽車駕駛人的疏忽，危險性很大。但對是否採用車種、車速分流，警方完全尊重交通工程單位的交通管制設計，沒有一定要對車種、車速進行管理，但執法一定依據法令及工程設計。

公路總局監理組交安科科長梁春泉說，針對兩段式左轉，公路總局已與機車路權團體建立溝通平台，蒐集意見精進改善，納入後續道路興建工程中。 面對機車相關議題，梁春泉表示，公路總局採取開放的態度，未來會持續邀請相關機車團體提供建議，並在適當位置進行試辦及改善。