台灣發財車「全漆藍色」神秘原因曝！內行人揭4點：其他顏色不行

▲藍色發財車在台灣相當常見。（示意圖／記者張慶輝攝）

網搜小組／閔文昱報導

台灣的大街小巷中，時常會看到藍色發財車四處穿梭，不知不覺中也變成一種台灣特色，不過有網友就好奇，為什麼發財車通常都是藍色的？其他顏色幾乎沒看過，引發不少討論。對此，有內行人就出面解釋，點出發財車「非藍不可」的原因。

一名網友在PTT以「發財車為何通常是藍色的？」為題發文表示，發財車是台灣常見的輕型貨車，雖然也算是3噸半的一種，但這種不到2噸的輕型貨車通常被叫發財車，由於不用貨車駕照就能開，早期在台灣常被拿來做小生意或是小公司的載運貨，不過因百分之九十都是藍色烤漆，偶爾有白色的，其他顏色幾乎沒看過，讓他相當好奇「有這方面的八卦嗎？」

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▲有網友好奇，為何台灣發財車通常都是藍色的？（圖／翻攝自PTT）

文章一出，馬上引發不少網友討論，紛紛留言，「就三菱經典款後來被大家抄吧」、「藍漆便宜」、「就學美國的藍領階級？」、「因為台幣1000元大鈔是藍色的，藍色發大財」、「說是耐髒；不保養表面風化了也不會太難看」。

事實上，臉書粉專「臺灣色實驗室Taiwan Color Laboratory」就曾發文解釋緣由，藍色的車色是為台灣貨車車廠大宗色，因為藍色比較耐髒，就算不保養烤漆讓它金油層都風化光了，顏色還是可以有一定的亮度，不會像其他顏色變得黯淡。

粉專也透露，三陽工業製造機車起家後，又與當年的技術夥伴Honda合作生產了一部小貨車和小轎車，小貨車命名為發財，小轎車命名為富貴，其中發財車可謂國內平頭式輕型商用卡車的始祖，再加上名稱響亮，因此國人一直將這類的車叫做「發財車」，並沿用至今。

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