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恐怖情人劫殺前女友又圖辱屍　還假傳簡訊營造假象逃死定讞

▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,毆打,虐童,酗酒,皮帶,恐怖情人,保護令,小女孩（圖／123RF）

▲新竹陳姓男子劫殺前女友，二審仍判無期徒刑。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新竹男子陳冠霖因積欠一屁股債無力償還，竟覬覦戴姓前女友存款，以「最後一次聊天」為由將她騙到摩鐵，先以FM2迷昏，再將戴女勒斃，還企圖侮辱屍體，期間以戴女手機傳訊營造存活假象，還若無其事外出購物，最後冷血伴屍6小時。一二均審將他判處無期徒刑，案經上訴，最高法院駁回上訴，陳男無期徒刑定讞。

判決書指出，陳男（31歲）與戴女原為男女朋友，2019年6月間分手，陳男因積欠信用卡卡債、地下錢莊、親友借款等多方債務而需錢孔急，他得知戴女戶頭有20多萬元存款，竟覬覦她戶頭內的存款，於分手後的7月9日晚間預先備好FM2（Flunitrazepam氟硝西泮，屬苯二氮平類鎮定安眠藥劑）後，假意邀約外出，謊稱要跟她最後一次聊天與喝酒，便載往汽車旅館。

凌晨時分，陳男將FM2摻入啤酒罐內，哄戴女喝下，藥效發作後陳男即洗劫其財物，戴女因驚覺遭下藥，起身想走，陳男自後抱住戴女並徒手勒其頸部，致戴女窒息而終至呼吸衰竭死亡。陳男殺人後，解開戴女IPHONE手機，並向戴女室友發送：「晚上我睡這好了」、「早上在回去換衣服」、「太累了」、「心好累」等訊息，營造還活著的假象。接著他脫去戴女屍體衣服，打算侮辱屍體，但因無法勃起作罷。

陳男接著以戴女手機登入網路銀行，轉出10萬元進自己帳戶花用，並試圖以戴女的信用卡、提款卡，繼續奪取戴女財物，但都失敗作罷。陳男最後擔心手機定位會讓警方找到自己，隨即破壞戴女手機並丟棄。期間陳男不僅外出購物，還在屍體旁吃泡麵，伴屍多時。最後汽車旅館員工發現戴女屍體而報案，警方循線逮捕陳男。檢方依照「強盜殺人」等罪嫌，提起公訴。

一審法院審理時，戴女父親當庭請求判處陳男死刑，但合議庭認為陳男殺人手段「尚非殘忍惡劣」，其犯行尚未罪無可逭，未到處以極刑程度，判處無期徒刑，褫奪公權終身。案經上訴，高等法院二審審理後，駁回上訴，仍將陳男判處無期徒刑、褫奪公權終身。全案再經最高法院審理，駁回上訴定讞。

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