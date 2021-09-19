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丹丹漢堡稱霸卻「只開在南部」？網曝想加盟僅2管道　北部人甭想了

▲▼台南丹丹漢堡,雞腿堡,麵線,廣東粥。（圖／記者劉亭攝）

▲丹丹漢堡只開在南部。（圖／記者劉亭攝）

記者黃可昀／綜合報導

外縣市遊客到高雄台南玩，一定會去朝聖「丹丹漢堡」，幾乎已經成了南部必踩點行程，除了好吃更吸引人的就是價格！有網友好奇，這麼高CP值的速食店為何南部獨有，分店如果拓展到北部不是更賺嗎？

原PO在PTT表示，他之前去高雄吃了一次丹丹漢堡「驚為天人」，麵線、雞腿堡、橙汁雞塊、超長熱狗、可樂餅以及濃湯，每一項都好吃不踩雷，現在回憶起來還可以細數當時吃過的品項，後來只要去南部都一定會先找最近的丹丹來吃。可惜原PO是北部人，想吃丹丹漢堡沒那麼容易，回來台北過一段時間就又會想念那個味道，對他來說是其他速食店都無法比擬的美味，好奇在南部稱霸的丹丹怎麼不來北部拓展市場，「價格上多個20~30元我都還能接受阿！」

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▲▼ 丹丹漢堡 。（圖／記者劉亭攝）

▲丹丹漢堡是家族企業。（圖／記者劉亭攝）

網友留言，「家族企業，只給親戚加盟」、「或許本來想來北部展店，但看到茶魔倒光光就不想了」、「便宜吃粗飽，北上馬上倒」、「不夠貴，北部人不敢買」、「說實話真的普」、「開到北部不就被看破手腳，以後還怎麼笑北部人」、「麵線比西門町名店好吃」。

本站曾報導《南霸天「丹丹漢堡」加盟機制曝光！2方法開業　網傻：要付出一生》，事實上丹丹漢堡可不是有錢就能加盟，創始者謝氏夫婦基於管理考量，堅持不在北部開分店，也不開放加盟，想開店只有2種管道，一是成為丹丹漢堡老闆的親戚，和謝家人結婚也是一種方式；二是在丹丹工作幾十年的員工，可透過店長向總部推薦，通過審核即可開店。不過以上2種方式僅限於中南部，即便成為老闆親戚也不可在北部開店。

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