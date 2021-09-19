他揭「權貴少爺」朱立倫4招內鬥家奴張亞中　換柱、倒韓同一路數

▲朱立倫、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨9月25日將進行黨主席改選投票。前立委邱毅19日在臉書形容，候選人朱立倫就像是封建社會的大少爺，而另一候選人張亞中在朱立倫的眼中是家奴，朱立倫發動4大攻勢，尖酸刻薄、整死人的模樣，毫不掩飾暴露出來，從過去的換柱、倒韓，到今天的毀張，都是同一批人、同一個路數。

邱毅表示，朱立倫大概是急了，幾近瘋狂的攻擊張亞中，攻擊時面容之深惡痛絶，內容之尖酸刻薄，聲調之咬牙切齒，邏輯之顛倒錯亂，使他偽裝幾十年的形象完全破滅，不過奇怪的是，原來批評張亞中攻擊黨內同志，並將之移送考紀會的那些人，此時此刻完全噤聲，全成了瞎子聾子啞巴，難道所謂的「規矩」，就是「只准立倫點火，不准亞中點燈」，突然了解到平民要與權貴競爭的深沉悲哀。

邱毅指出，朱立倫領軍發動的攻勢，包含棄保牌、抹黑牌、恐嚇牌、群毆牌，把過去封建社會裡「大少爺」要整死人的兇狠模樣，毫不掩飾的暴露出來，這不就是國民黨醬缸裡「寧與外賊，不予家奴」的內鬥文化？「在大少爺的認知裡，國民黨就是我們權貴的，我要想送給民進黨，你又能奈我何，但就是不能給你張亞中，你張亞中只是供我使喚利用的家奴，憑什麼來跟我競爭」。

邱毅提到，看朱立倫接受趙少康專訪時，嘴角掛著冷笑，臉色帶著不屑，言語充滿著刻薄，兩人一搭一唱痛罵張亞中，還威脅若張亞中贏了，國民黨就滅亡，就分裂，「他似乎忘了，2016年他輸給蔡英文308萬票，他一手培養出專鬥爭國民黨的李正皓等人。先別預測張亞中會不會使國民黨分裂，朱立倫已經用事實證明他就是弄死國民黨的一把好手」。

邱毅提及，看了朱立倫，才知道國民黨還是權貴少爺把持的封建政黨，怪不得過去流傳一句話「只可利用，不可重用」，庶民人才只能甘心情願給權貴少爺利用，但凡想跟權貴少爺爭天下，就是大逆不道、極端偏激，不只要逐出家門，還得亂棒打死，甚至讓你身敗名裂，連死後都難逃挫骨揚灰，永遠揹著禍害的罵名。

邱毅還說，從過去的換柱、倒韓，到今天的毀張，不都是同一批人，同一個路數？很多人在問，為什麼張亞中會突然崛起，道理很簡單，因為國民黨有太多張亞中，過去認命了、沉默了、不想了，但這次被喚醒了，因為這應該是最後的一次機會了！