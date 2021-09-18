好消息！BNT可能「7天就會開一輪」　指揮中心曝關鍵

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心公布第十輪疫苗也打BNT，預計會開到40歲以下的第九類，50至64歲的第十類族群也有望打到。指揮中心發言人莊人祥表示，如果每週都有進貨的話，「BNT七天就會有一輪」。至於昨日到貨的108萬劑莫德納，則是供第二劑65歲以上長者造冊施打，待長者接種完畢，才會放上預約平台供民眾預約。

企業捐贈1500萬劑BNT疫苗已有兩批提前抵台，分別為首批於9月2日送達的93萬劑，以及於9月9日送達的91萬劑，目前共計到貨184萬劑，並於16日完成檢驗封緘。除了第一批到貨需完成14天封緘檢驗外，後續到貨的都只要7天就可出關。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「這段時間陸續都會有各廠牌疫苗來」，第九輪符合登記資格中，有意願登記的是91萬人，人數比例高，目前無向下開的規劃。第十輪疫苗同樣也打BNT與第二劑高端。陳時中表示，如果BNT到貨順利，不排除會繼續往下開，「第九類開完就換第十類」，亦即只要數量夠多，第十類50至64歲族群也有望打到。

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目前國內疫苗涵蓋率為49.43%，劑次人口比為56.17％，陳時中表示，BNT開放登記後民眾十分踴躍，18~22歲就有48萬0859人，第九類40歲以上有36萬6224人，65歲以上因為施打率高達77%，登記人數僅6萬3000人。

至於民眾關心的第二劑莫德納何時打得到？莊人祥回應，還是會讓65歲以上長者先打完，剛到貨的108萬劑大概也只能打到65歲以上，暫時不會放上預約平台，AZ也比照辦理，等到長者都打完後，才會上預約平台供一般民眾預約。