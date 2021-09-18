　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他想變大眼歐巴　補一刀差點沒命...「僵屍眼」還流膿

▲男子去醫美診所動眼皮手術。（圖／彰基眼科主任張丞賢提供）

▲▼男子去醫美診所動眼皮手術差點沒命。（圖／彰基眼科主任張丞賢提供）

記者唐詠絮／高雄報導

高雄一名男子(化名阿清)想成為歐巴，擁有一對晶亮又傳神的「卡姿蘭大眼睛」，多年前在中部地區找一間知名醫美診所補一刀，從此成為惡夢，眼皮紅腫無法閉合，就連眼球也僵硬，從高雄、台中到彰化四處求醫，終於找上眼科權威名醫張丞賢，眼睛才漸漸恢復正常。

▲男子去醫美診所動眼皮手術。（圖／彰基眼科主任張丞賢提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲男子去醫美診所動眼皮手術。

張丞賢回憶阿清的狀況說，他眼皮下都是重疊的結疤，組織也全被破壞了，還記得他第一次到醫院求診時，眼皮已經細菌感染，不斷的流出黃膿，情況非常的不好，視力變得矇矇降到0.3，所幸他早一步求診，要不然有可能失明，甚至併發腦膿瘍失去寶貴的性命。

▲男子去醫美診所動眼皮手術。（圖／彰基眼科主任張丞賢提供）

▲男子去醫美診所動眼皮手術。

張丞賢說，現在人求美動眼部手術的民眾不在少數，補一刀割雙眼皮、上下眼瞼不對稱，開除眼袋等等，都務必注意眼肌功能的掌握與維持。而阿清就是在同一個部位動太多次手術，提眼肌時縮的過短，導致結膜外露，左眼皮無法閉合，所幸經過放鬆縫緊手術，才改善眼部病況。

張丞賢說，眼部整形的患者很多都是老人家眼皮掉下來看不到、眼睫毛倒插會被刺到很痛等等症狀，這些症狀都能協助，但眼睛受到很大的創傷變形，或是腫瘤把眼睛從後面擠出來、甲狀腺凸眼等等，這類患者就需要精密的儀器及技術或是內視鏡來修補。

▲男子去醫美診所動眼皮手術。（圖／彰基眼科主任張丞賢提供）

▲男子的眼球僵硬不能轉動。

▲男子去醫美診所動眼皮手術。（圖／彰基眼科主任張丞賢提供）

▲男子求助彰基眼科主任張丞賢。（圖／翻攝彰基）

張丞賢同時提醒民眾，如果眼睛或是眼周出現不舒服狀況，或是想要整形，一定要到專業眼科醫師求診，才不會延誤治療。張丞賢現為彰基眼科主任，具有哥倫比亞大學流行病學研究所碩士、高雄醫學大學醫學研究所碩士、博士，專長也括眼部整形、甲狀腺眼病變、眼窩眼瞼腫瘤、鼻淚管手術等。

龍劭華猝逝人生如戲！暴瘦8公斤驚覺糖尿病…「老戲骨」縱橫42年從不抬價

innisfree「綠茶籽精華液」下殺一瓶475元　小資女也能養出貴婦肌

►日本「美型壓力鍋」激殺5.5折！

ET快訊
女星爬山「胸前全是洞」！　中空躺石照掀暴動
獨／直擊「Apple買一送一」　他狂奔搶第1嗨翻：超划算
神老師卻拿「考績乙」！堅持請假扣薪原因曝　2.5萬人跪：你是
中秋連假「有人4天都不出遊？」　最慘苦主崩潰了：哭啊
超人氣手搖飲買1送1！　中秋優惠一次看
快訊／解放軍證實出動作戰艦艇、轟炸機！　昨台灣海域演練
澎恰恰爆「親上門求救吳宗憲」　認2大難關！最新規劃曝
打BNT月經失調痛到暈！25歲女「狂吃頭痛藥」　腦出血昏迷未

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

她給1星控恐怖賣家「沒出貨就威脅！」再遭恐嚇坐牢　吐血對話曝

獨／直擊Apple買1送1　門一開「奧運短跑」他狂奔搶第1：超划算

國道這1路段「車速20km↓」紫爆！國5車流增　午後6地雷路段曝

人潮湧現小琉球！一上午「5489遊客」搶登島　東港碼頭擠爆了

他想變大眼歐巴　補一刀差點沒命...「僵屍眼」還流膿

神老師卻拿「考績乙」！堅持請假扣薪原因曝　2.5萬人跪：你是特優

最搭烤肉的超商飲料！內行秒推「3款完勝手搖飲」：解膩又百搭

不是吐司！中秋烤肉「超熱門1食材」雷爆了　網崩潰：永遠沒味道

準新娘驚「一堆人在疫情下結婚」　網曝1點超有感：長輩沒話說

連假首日「5000人抵澎湖」　入境快篩現場塞爆了！

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

神人90天徒手蓋起「露天游泳池」　內藏滑水道！奇蹟手藝根本是麥塊

男考機車駕照「直線七秒」抖爆　自嘲手腳中風XD網笑：別上路啊

陳意涵曬新髮型！老公「又換一個老婆」　「暴瘦凸眼」素顏曝光…網驚：變了個人

楊一展送龍劭華哀痛「多重視資深藝人」　楊烈惋惜好友：為什麼大家怕醫院

罹癌媽2次化療「等不到健康的肺」　6歲兒醫院陪病3年...夫：救我太太

小黃司機載客鑽巷...不讓險撞路人　他怒捶車嗆：靠到我了！下來講啊

小鬼黃鴻升「扶喝醉爸爸」最親近的一次　黃爸爸再看不捨：心裡很有感觸

晚餐打翻漏出湯汁留下食物殘渣　藍衣男騎車落跑！店家怒PO網

她給1星控恐怖賣家「沒出貨就威脅！」再遭恐嚇坐牢　吐血對話曝

獨／直擊Apple買1送1　門一開「奧運短跑」他狂奔搶第1：超划算

國道這1路段「車速20km↓」紫爆！國5車流增　午後6地雷路段曝

人潮湧現小琉球！一上午「5489遊客」搶登島　東港碼頭擠爆了

他想變大眼歐巴　補一刀差點沒命...「僵屍眼」還流膿

神老師卻拿「考績乙」！堅持請假扣薪原因曝　2.5萬人跪：你是特優

最搭烤肉的超商飲料！內行秒推「3款完勝手搖飲」：解膩又百搭

不是吐司！中秋烤肉「超熱門1食材」雷爆了　網崩潰：永遠沒味道

準新娘驚「一堆人在疫情下結婚」　網曝1點超有感：長輩沒話說

連假首日「5000人抵澎湖」　入境快篩現場塞爆了！

陸駐巴西領館遭投擲爆裂物　監視畫面曝光

心情低落好想花錢、去旅遊？做「6件樸實小事」就能重新振作

這輩子轉生成為史萊姆？　小白雞養三個月變大1個SIZE

她給1星控恐怖賣家「沒出貨就威脅！」再遭恐嚇坐牢　吐血對話曝

秋節連假天九牌賭場正欲開賭　永康警扮情侶攻堅破獲

女生有瀏海快掀「2原因加持」桃花滿滿！　中秋10禁忌：別逗兔子

林內禪式納骨塔新建動土　規畫1萬櫃位2年後完工

陳珮騏暴哭弔念龍劭華　淚崩揭他私下另一面：脾氣好又照顧晚輩

「新車過保固後，開始換什麼零件」？最多網友都說它會漏油

林昀儒第3金入袋笑稱「假日是浮雲」　黃毓仁棄賽仍為澎湖保牌

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

生活熱門新聞

花619元叫火鍋「送來2袋水」　老闆公開訂單反擊

快訊／天才剛亮！　連假首日國1「紫爆」路段曝

快訊／國3這路段也「紫爆」　時速18公里

中秋節「極陰日」！4生肖小心沖煞衰運上身

電話一接就掛！鄉民曝內幕：接了就輸了

40歲存款1000萬退休　夠吃30年

打高端驗抗體恐罰25萬　名醫怒了

網酸「東泉美味在哪？」　台中人親解答被推爆

疫情炸鍋「3老公決意離婚」吐苦水：人生痛苦

對流發威大雨彈來襲　3地區雷雨猛灌

快訊／8點了！國1又2路段紫爆　時速僅18公里

花蓮7歲童玩手機狂課金！爸爸收帳單嚇傻

即／高雄「戶外禁烤令」即刻實施！違者可罰1.5萬

中午截止！想打BNT「這3類人」快登記

更多熱門

相關新聞

韓國歐巴送大禮　純情上班妹險掉愛情陷阱

韓國歐巴送大禮　純情上班妹險掉愛情陷阱

桃園26歲李姓上班女子，在網路認識自稱韓籍「歐巴」，對方要寄神秘禮物給她，但需支付5萬餘元稅金和運費，李女14日上午在銀行匯款遭行員以列警示帳戶勸阻，但不死心的她再改買比特幣滙款轉帳，幸機警店長通報員警，並以相關案例及簡訊都用簡體字等可疑處勸說，終讓上班妹認清網路愛情詐騙打消匯款。

高端傳擠進WHO「贊助名單」在哥國做4萬人臨床　公司：非正式消息

高端傳擠進WHO「贊助名單」在哥國做4萬人臨床　公司：非正式消息

處理魚蝦小心扎到手　「創傷弧菌」恐致死

處理魚蝦小心扎到手　「創傷弧菌」恐致死

國3彰化段轎車撞護欄又遭追撞！1車燒成骨架

國3彰化段轎車撞護欄又遭追撞！1車燒成骨架

最陰公路再添詭異車禍！單車騎士突自摔昏迷

最陰公路再添詭異車禍！單車騎士突自摔昏迷

關鍵字：

歐巴卡姿蘭大眼睛彰基張丞賢眼科哥倫比亞

讀者迴響

熱門新聞

花619元叫火鍋「送來2袋水」　老闆公開訂單反擊

鳳梨打6洞「入珠狂塞7749顆」痛爆GG！

張庭身價300億…悄註銷9家公司　被瘋傳「逃回台灣」

快訊／天才剛亮！　連假首日國1「紫爆」路段曝

中秋開跑！星巴克連續10天買1送1

許怡才遭逼陪睡是真的！幕後人士曝：拍一半跑去開房

快訊／國3這路段也「紫爆」　時速18公里

中秋節「極陰日」！4生肖小心沖煞衰運上身

鬼父「性侵女兒」生下孩子！老婆庭上求情

張庭爆9公司突註銷「2個月前資金被凍結」！16億一夜泡湯

4分鐘被連開5紅單　駕駛質疑警方

電話一接就掛！鄉民曝內幕：接了就輸了

營養師警告：3族群不能吃柚子！和這些藥一起吃超可怕

連千毅開嗆澎恰恰：我知名度不比你差

4大超商+15家手搖飲「中秋優惠」快看

更多

最夯影音

更多
女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！
拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

神人90天徒手蓋起「露天游泳池」　內藏滑水道！奇蹟手藝根本是麥塊

神人90天徒手蓋起「露天游泳池」　內藏滑水道！奇蹟手藝根本是麥塊

男考機車駕照「直線七秒」抖爆　自嘲手腳中風XD網笑：別上路啊

男考機車駕照「直線七秒」抖爆　自嘲手腳中風XD網笑：別上路啊

陳意涵曬新髮型！老公「又換一個老婆」　「暴瘦凸眼」素顏曝光…網驚：變了個人

陳意涵曬新髮型！老公「又換一個老婆」　「暴瘦凸眼」素顏曝光…網驚：變了個人

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面