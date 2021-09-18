他想變大眼歐巴　補一刀差點沒命...「僵屍眼」還流膿

▲▼男子去醫美診所動眼皮手術差點沒命。（圖／彰基眼科主任張丞賢提供）

記者唐詠絮／高雄報導

高雄一名男子(化名阿清)想成為歐巴，擁有一對晶亮又傳神的「卡姿蘭大眼睛」，多年前在中部地區找一間知名醫美診所補一刀，從此成為惡夢，眼皮紅腫無法閉合，就連眼球也僵硬，從高雄、台中到彰化四處求醫，終於找上眼科權威名醫張丞賢，眼睛才漸漸恢復正常。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲男子去醫美診所動眼皮手術。

張丞賢回憶阿清的狀況說，他眼皮下都是重疊的結疤，組織也全被破壞了，還記得他第一次到醫院求診時，眼皮已經細菌感染，不斷的流出黃膿，情況非常的不好，視力變得矇矇降到0.3，所幸他早一步求診，要不然有可能失明，甚至併發腦膿瘍失去寶貴的性命。

▲男子去醫美診所動眼皮手術。

張丞賢說，現在人求美動眼部手術的民眾不在少數，補一刀割雙眼皮、上下眼瞼不對稱，開除眼袋等等，都務必注意眼肌功能的掌握與維持。而阿清就是在同一個部位動太多次手術，提眼肌時縮的過短，導致結膜外露，左眼皮無法閉合，所幸經過放鬆縫緊手術，才改善眼部病況。

張丞賢說，眼部整形的患者很多都是老人家眼皮掉下來看不到、眼睫毛倒插會被刺到很痛等等症狀，這些症狀都能協助，但眼睛受到很大的創傷變形，或是腫瘤把眼睛從後面擠出來、甲狀腺凸眼等等，這類患者就需要精密的儀器及技術或是內視鏡來修補。

▲男子的眼球僵硬不能轉動。





▲男子求助彰基眼科主任張丞賢。（圖／翻攝彰基）

張丞賢同時提醒民眾，如果眼睛或是眼周出現不舒服狀況，或是想要整形，一定要到專業眼科醫師求診，才不會延誤治療。張丞賢現為彰基眼科主任，具有哥倫比亞大學流行病學研究所碩士、高雄醫學大學醫學研究所碩士、博士，專長也括眼部整形、甲狀腺眼病變、眼窩眼瞼腫瘤、鼻淚管手術等。

►龍劭華猝逝人生如戲！暴瘦8公斤驚覺糖尿病…「老戲骨」縱橫42年從不抬價

►innisfree「綠茶籽精華液」下殺一瓶475元 小資女也能養出貴婦肌