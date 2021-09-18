國民黨主席民調曝光　39.3%希望朱立倫當選、江啟臣10.3%小輸張亞中

▲卓伯源、朱立倫、江啟臣、張亞中。（合成圖／翻攝臉書、ETtoday資料照）

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席選舉將於9月25日投票，泛藍團體18日公佈最新民調，38.7%的民眾認為朱立倫能帶領國民黨打贏2022選戰，大幅領先江啟臣的6.7%，針對「最希望誰擔任黨主席」，朱立倫以39.3%居冠，張亞中10.7％、江啟臣10.3%、卓伯源4.0%。

泛藍團體三民主義大同盟和中華泛藍協會委托艾普羅民調公司，以「台灣民眾對國民黨主席候選人看法」為題進行調查，詢問「哪一位最親近中國」時，張亞中22.1%最高，其次是朱立倫10.6%、江啟臣6.7%、卓伯源2.3%；「誰最親近美國」，朱立倫26.5%第一，江啟臣5.6%、張亞中、卓伯源分別是2.5%、2.4%；詢問「哪一位能在美國和中國之間取得平衡關係」，朱立倫以36.4%大幅領先其他3人，第二高的江啟臣僅6.8%。

問到「哪一位最有能力整合國民黨各派系」，朱立倫仍以38.8%大幅領先，江啟臣、張亞中各6%；「哪一位能同時兼顧台灣人民、中華民國和國民黨的共同利益」，朱立倫34.8%、張亞中7%、江啟臣6.7%、卓伯源1.4%。

民調詢問，「候選人中誰能帶領國民黨打贏明年縣市長和縣市議員選戰」，朱立倫以38.7%居冠，領先江啟臣6.7%、張亞中6.2%、卓伯源1.9%；「最希望誰擔任黨主席」，朱立倫以39.3%第一，張亞中10.7％、江啟臣10.3%、卓伯源4.0%。

整體來看，張亞中在親近中國部分領先其他3人外，其他議題如親近美國、平衡美中、整合派系、打贏選戰等都是朱立倫大幅領先。

本次調查由艾普羅行銷市場研究公司執行，針對22縣市20歲以上的成人進行電話訪問，執行時間是2021年9月14至16日，共完成1071份有效樣本，以電話後2碼隨機、電話調查訪問，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3.0%。