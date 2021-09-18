「不准婆婆看孫女」她跟老公分居20年！最終判離婚　導火線曝光

▲阿宏、花花分居20年，最終判離婚。（圖／示意圖，無關本案 ／Unsplash）

記者林昱萱／高雄報導

高雄一名男子「阿宏」（化名）與女子「花花」（化名）婚後育有1女，而當時因為花花忙於上班，將女兒拜託給鄰居照顧，但由於某次鄰居忙於抽獎，放任女兒在禮堂大哭，讓阿宏的母親非常心疼，與媳婦花花爆發衝突，而阿宏也因此與花花心生嫌隙，雙方因此分居冷戰20年，最後由法院判准離婚。

向法院訴請離婚的阿宏主張，「當時由於花花有在上班，將女兒託給隔壁鄰居照顧，有一次我母親要去看孫女，剛好隔壁鄰居把女兒帶去大禮堂，我母親看到孫女在哭，隔壁鄰居只顧著抽獎，我母親就很心疼，當時我父母因為這件事很生氣，而花花跟我父母吵架吵得很兇，後來女兒讀幼兒園時，花花也不讓我母親去看自己的孫女，我很生氣，從此之後我們感情就很不好，花花也是從那時候逢年過節就沒再回去父母家了。」

阿宏主張，「我們兩人分居後沒有聯絡來往，不過有協議離婚，但是沒有談成，因為她提出的條件太苛刻，所以我沒有明確答應。」對此，花花辯稱，兩人之所以會分居，是因為阿宏自行離家，兩人並無達成分居協議，而自己雖然未與公婆同住，但也與公婆、小叔互動良好，反而是自己聽聞阿宏在外面另有女友。

不過，法官認為，兩人對於分居原因都無法舉證，難以審究兩造分居原因，且花花也無法證明兩人於婚姻關係期間有互動，至於謠傳阿宏在外另有女友的部分，花花也未提出證據，因此也無法證明，因此法官認為花花之辯詞，均不足採，因此判准兩人離婚。