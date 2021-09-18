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被「美英澳協議」捅一刀！　法國急召回美、澳大使

▲▼法國外長勒德里,（Jean-Yves Le Drian）。（圖／路透）

▲法國外交部長勒德里。（圖／路透）

記者崔子柔／綜合報導

美國、英國、澳洲領袖16日共同宣布建立防衛聯盟，協助澳洲發展核動力潛艦，隨後澳洲政府宣布，終止與法國海軍集團簽訂的建造「12艘常規潛艦合約」，法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）對此表示，「就像是背後被捅一刀」，並召回美國、澳國大使商議。

根據《美聯社》報導，勒德里安17日宣布，美、澳15日發表的聲明異常嚴肅，總統馬克宏（Emmanuel Macron）才決定召回2國大使。

一位法國外交官匿名表示，這是一個戰略問題，涉及印太戰略在歐洲和美國之間的關係，雖然沒有預測將對美、法關係造成什麼影響，但他強調「這是一場危機」。

勒德里安（Jean-Yves Le Drian）先前表示，這就像是背後被捅一刀，美國總統拜登所做的決策，就像前總統川普一樣，單邊、粗暴、不可預測。

法國國防工業、造艦集團海軍船舶集團（Naval Group）之前獲選為澳洲建造12艘傳統動力潛艦，原定採用法國梭魚級（Barracuda）核潛艦的設計為基礎。2016年澳洲宣布選擇海軍船舶集團時，這項合約價值約500億澳元（新台幣1兆136億元）。

但在拜登、澳洲總理與英國首相新宣布的國防合約中，讓澳洲能獲得核潛艦艦隊，這是少數美國盟邦才擁有的特權，等同於「放鳥」與法國的潛艦合作。

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