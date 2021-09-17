加州野火狂燒！世上最大老樹恐被毀　消防員急用防火毯護千年古木

▲加州野火延燒到巨人森林，林中的2000棵巨杉岌岌可危，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國的加州野火蔓延到了塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）舉世聞名的巨杉國家公園（Sequoia National Park），其中已有千年歷史的巨杉森林（Giant Forest）更有被大火燒毀的可能，於是消防員們在16日急忙用防火毯將林中的樹木、森林博物館和其他建築包裹起來，防止這片古老的巨杉林受大火侵襲。

據CBS和BBC報導，巨杉森林內有大約2000棵巨杉，其中包括著名的薛曼將軍樹（General Sherman）。這棵樹齡約為2300至2700年的老樹，體積有1487立方公尺，高度83.8公尺，底部最大直徑達11.1公尺，是世上已知最大的單莖樹。

目前政府已調派350多名消防員、直升機和滅火飛機到現場協助滅火。消防員也自16日起，將薛曼將軍樹和其他建築物用防火毯包裹起來，以避免這些珍貴的樹木和建築被大火燒毀。聯邦官員表示，鋁製的防火毯十分耐熱，他們已在美國西部使用這種材料來防止敏感結構的建築被火災燒毀好幾年了，此前在太浩湖（Lake Tahoe）附近的建築也因為包裹了防火毯才得以在大火中倖存。

巨杉國家公園的發言人帕特森（Rebecca Paterson）在接受《洛杉磯時報》的採訪時表示，巨杉森林對很多人而言是一個非常重要的區域，因此他們正積極採取措施來保護這片樹林。專家表示，巨杉非常耐火，它們已進化到能在大火中生存，因此園方不必過於擔心，但美國國家公園管理局的數據顯示，去年的大火曾導致7500至1萬600棵巨杉被摧毀。

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