「屏東縣立圖書館」因天光入圍！「台灣光環境獎」6建築進入決選

▲2021「台灣光環境獎」公布決選入圍名單，屏東縣立圖書館總館因自然天光等設計入圍。（圖／攝影趙宇晨／中強光電文化藝術基金會提供）

記者林育綾／綜合報導

為鼓勵政府與民間單位創造優秀光環境，2021「台灣光環境獎」公布決選入圍名單，全台共有6個建築進入決選。其中「屏東縣立圖書館總館」因翻新老建築、迎接自然與天光而入選，此獎期望光環境不只是視覺表現，更是心靈累積與文化的沈澱，期待多元而有內涵的燈光與照明設計讓大眾生活在舒適、健康的環境。

2021「台灣光環境獎」共6件作品進入最後決選，今年決選作品包含商業空間、公共藝術、老屋改造、工業遺址及室內展示等類型，將於11月5日頒獎典禮當日揭曉得獎名單，以下為此波決選名單及入選原因。

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台北-金普頓大安酒店

▲金普頓大安酒店「光的佈局」隨著旅人的心情，有著起承轉合的轉換，讓燈光也成為體驗與服務的一部分。。（圖／中強光電文化藝術基金會提供）

「金普頓大安酒店」位於台北繁華的東區巷弄中，以時尚摩登的精緻設計，融入台北巷弄的傳統人文色彩，交織出簡約靜謐的氣息。燈光規劃以旅客從台北街頭漫步回家的思維進行思考，入口透過招牌燈光及大廳自然流瀉的光感，營造家的舒適感受。

▲大廳透光的天井建築及落地窗引入自然光線，並與室內照明搭配。（圖／中強光電文化藝術基金會提供）

其中大廳透光的天井建築及落地窗引入自然光線，並與室內照明搭配，藉由燈控系統巧妙的轉場，帶給白天、傍晚、夜晚不同時段的燈光氛圍；而屬於旅客私密空間的客房，則在床頭增設個人直覺化的燈光場景面板，透過輕鬆、閱讀、睡眠等不同模式，提供無微不至的「個性化服務」。

餐廳空間則以珍珠項鍊造型的吊燈創造浪漫氛圍，並以環境光暈染。而金普頓大安酒店「光的佈局」隨著旅人的心情，有著起承轉合的轉換，讓燈光也成為體驗與服務的一部分。

台南-Shadow In Motion

▲Shadow In Motion。（圖／中強光電文化藝術基金會提供）

「Shadow In Motion」是一件位於臺南市美術館的公共藝術作品，以環繞著橢圓形樓梯銜接起地面和地下停車場的藝術裝置，這件作品透過特殊排列的反光百葉板，使視覺產生光的變化，創造場域獨有的空間體驗。

藝術裝置為三列的薄帶鋁板，每片鋁板緩緩旋轉，同時又連續排列在一起，雖然裝置本身是靜止的，但透過各百葉板間的錯位，以及不同時間、天候及到訪者移動等條件交互影響下，製造出獨特的視覺效果。

▲Shadow In Motion。（圖／中強光電文化藝術基金會提供）

如此交互效果的藝術作品，在設計上需要很高的精度要求，需預測各式軌跡和速度，也需考量不同光照的變化。這件作品挑動起每位到訪者在移動時與「光」的專屬對話，在這地下空間中，提供了一場引人入勝的沉浸式體驗。

高雄-銀座聚場

▲銀座聚場。（圖／中強光電文化藝術基金會提供）

「銀座聚場」位於高雄鹽埕「國際商場」巷內，該商場原為「高雄銀座」建於1936年，是高雄第一座大型百貨街。戰後經歷兩次改建，更名並於1963年重新開張。老商街曾經歷過高雄大空襲，也見證美國大兵的流連忘返；80年代左右，曾熱鬧沸騰的商場隨著鹽埕沒落，街區店家一一拉下鐵門。

▲「銀座聚場」為老商場點一盞燈。（圖／中強光電文化藝術基金會提供）

「銀座聚場」是國際商場中荒廢多年的老空屋，花費二年時間重新整修設計，以咖啡廳結合民宿的嶄新樣貌重新開張。燈光表現以低照度、不刻意凸顯光源的方式進行設計，幽微而溫暖的黃光回應老屋特有的空間氛圍，同時不打擾周邊鄰居的作息。

「銀座聚場」為老商場點一盞燈，這盞燈延續老屋的生命，也讓街坊鄰居看見改變的契機；同時引入新的客群重新認識商場故事，創造新的城市記憶。

屏東-屏東縣立圖書館總館

▲屏東縣立圖書館總館。（圖／攝影趙宇晨／中強光電文化藝術基金會提供）

位於千禧公園內的「屏東縣立圖書館總館」原是1983年興建的中正文化中心，一如同時代的的公共建築，採用四面對稱的形式主義設計，外牆封閉且內部空間零碎無變化。為發揮當代圖書館的公共性，建築團隊改變建築的軸向，使原本面向公園內部的圖書館，轉向90度直接面對城市，重新與市民日常生活連結；同時將前方50年老樟樹的身影經由戶外廊道的中介引入室內，打破既有建築封閉沉重的氛圍。

▲屏東縣立圖書館以「保留」與「翻新」的方式營造建築。（圖／攝影趙宇晨／中強光電文化藝術基金會提供）



照明設計也於建築翻新的同時一起加入規劃，以燈光襯托建築和環境的對話。白天通透的玻璃窗景引入自然的天光與綠意，視覺上形成一股自然的流動感，營造出在森林中閱讀的氛圍；而當夜裡館內燈光亮起，內部泛出的溫暖光線使靜謐夜晚充滿人文氣息。

屏東縣立圖書館以「保留」與「翻新」的方式，在保留舊建築同時保留了地方居民的記憶，透過翻新提升建築物的層次感及公共性。

屏東-屏東縣民公園

▲屏東縣民公園。（圖／中強光電文化藝術基金會提供）

「HEITO 1909屏東縣民公園」原為「屏東紙漿廠」舊址，70年代因應用紙需求大增，製糖產生的蔗渣可作為造紙原料，於是興建紙漿廠；後隨著時代變遷、汙染等議題，在1994 年關廠後荒廢27年。

紙漿廠關廠後，地面上的構造物已盡數剷除，直到整地施工，才挖掘出地下工廠與五個圓形水池遺構。藉由一邊持續開挖，一邊不間斷地進行文史調查及修正設計，打造出結合工業遺址、水岸廊道的新型態公園。

▲▼「屏東縣民公園」在錯綜複雜的地坑結構中，燈光作為戲劇性的空間引導。（圖／中強光電文化藝術基金會提供）

在錯綜複雜的地坑結構中，燈光作為戲劇性的空間引導，像是波赫士短篇集的〈歧路花園〉，每扇「門」都是一個歷史可能，重現糖廠不同時代的舊貌；而⽔池區的燈光皆藏於溝縫處，⽤以勾勒幾何形態，呈現特殊的⼯業結構。透過描繪過去的歷史並賦予新的使用方式及意義，盼能將這被遺忘的糖都歷史再現於公眾的生活場域之中。

宜蘭-20、21、22、23號倉庫展示規劃案

▲「20、21、22、23號倉庫群」。（圖／中強光電文化藝術基金會提供）

宜蘭中興文化創意產業園區內的20、21、22、23號倉庫群，原為中興紙廠鑄造股、金工股、車床室等修復設備場所，因此內部可見鋼構架、天花上方天車、L形角鋼鉚接結構柱等建築特色。

設計上，為保有原建築遺構之美，並納入複合展示場域的需求，建築團隊以最少的線條及最輕透的材料，如細鋼條、PC透空版、玻璃磚等素材，提升空間穿透性。燈光以呈現建築特色進行規劃，倉庫上方增設H型鋼吊燈，採上下反打照明方式，展示上方屋頂鋼構架；結構柱內部藏有燈光，透過照明呈現立體雕刻柱列的視覺效果。設計思維展示原有的建築遺構及兼顧複合空間使用的需求，使到訪者有著穿梭在若隱若現的空間經驗。

▲▼20、21、22、23號倉庫展示規劃案。（圖／中強光電文化藝術基金會提供）