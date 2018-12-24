　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大型網燈「太炫目」臨時被撤！　台北101痛失台灣光環境獎資格

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台灣光環境「台北101」因架起的大型網燈，在頒獎前臨時被取消獲獎資格。（圖／十聿照明設計授權提供）

▲「台北101」在頒獎前臨時被取消獲獎資格。（圖／十聿照明設計授權提供）

生活中心／綜合報導

由中強光電文化藝術基金會舉辦的第一屆「台灣光環境獎」頒獎典禮於昨（23日）舉行，除了頒發2座不分名次的大獎給「哈瑪星光任務」與「鐵道部廳舍」，另頒給「北港朝天宮」評審團特別獎。原本在得獎名單中的「台北101」，卻因為近期架起的大型網燈，在頒獎前臨時被取消獲獎資格。

「台灣光環境獎」的評審團本來很欣賞「台北101」，認為「近年重新設計照明，從濃彩炫目轉為晶瑩內斂的風格，為台北夜空天際線添增安靜優雅的氣質」，於是在討論中很快出列，但近期卻出現大量炫目奇彩的廣告，評審在最後的會議裡，全票決定取消它的獎賞。

中強光電文化藝術基金會以建構「光與文化藝術平台」的理念，希望社會能提升對於生活中的光污染對環境及個人身心的影響的重視，減少光害，建立良善優美的光環境。典禮中，評審們表示，尋找的是「照明設計能創造健康舒適，有內涵的光環境。」評審時並不考量單一的視覺層次，期待光能來帶動心靈的累積和文化的沉澱；技術不是最重要的考量，也不鼓勵讓人躁鬱的奇光異彩。

▲▼台灣光環境獎相關照片 。（圖／中強光電文化藝術基金會授權提供）

▲台灣光環境獎頒獎當天全體合影。（圖／中強光電文化藝術基金會授權提供）

對此，負責「台北101」照明設計的十聿照明執行長賴雨農向《ETtoday新聞雲》表示，雖然很失望，但還是尊重評審們的決定，並說明外牆的網燈是「台北101」為符合跨年所設置的，和原先設計沒有關係。有關於作品的靈感和呈現，賴雨農也提到，主要是以「節能」為主，將原本的電量降到只有三分之一，而亮度都在上半部，設計時也顧慮到周遭的大樓。

「台灣光環境獎」數十多件參賽作品涵蓋地景、地標、歷史建築、國定古蹟、美術館、廟宇等多面向的公共文化設施。評審就設計概念、環境功能、永續發展、創意表現等四項評分標準，而本屆獲獎的作品分別為文化部所屬的《鐵道部廳舍》和高雄市政府文化局的《哈瑪星光任務Illuminate Hamasen》。

國定古蹟「台灣總督府鐵道部廳舍」位於忠孝西路、延平北路口，是台北市西區重要歷史空間。2017年辦理了燈光展示計畫，以點亮鐵道部廳舍建築的沿街面為範圍，藉此提升國家門面之夜貌，也讓大眾不論白天或夜晚都能欣賞廳舍之美。特別的是，除了照明方式需尊重古蹟、減少對結構的損害外，設計上更需要遵守市政府所規劃之「北門及周邊光環境計畫」的內容。

▲▼台灣光環境獎相關照片 。（圖／中強光電文化藝術基金會授權提供）

▲「鐵道部廳舍」。（圖／中強光電文化藝術基金會授權提供）

而由高雄文化局策劃的「哈瑪星光任務」占地近7公頃，以光藝術結合地景，由12組國內外藝術家參與創作。考量本計劃基地深具文化資產價值，全數創作採可逆性工法，以不破壞鐵軌為前提沿線設置，使用超過2萬公尺的LED燈條，內嵌超過60萬顆高亮度LED燈珠。

▲▼台灣光環境獎相關照片 。（圖／中強光電文化藝術基金會授權提供）

▲「哈瑪星光任務」。（圖／中強光電文化藝術基金會授權提供）

北港朝天宮在2017 年籌備參加雲林縣主辦的燈會時，有感於每次燈會花大錢卻只炫亮一時的浪費，決定建構永續的燈光照明。三百多年的古蹟華麗轉身，飛簷塑像璀燦奪目，令人驚艷，內殿沈靜雅緻，古意盎然。評審委員覺得這項美好的成就與廟方的用心應予表揚，決議頒授「評審團特別獎」給北港朝天宮。

▲▼台灣光環境獎相關照片 。（圖／中強光電文化藝術基金會授權提供）

▲「北港朝天宮」。（圖／中強光電文化藝術基金會授權提供）

ET快訊
快訊／柯P小內閣完整名單出爐！副市長三缺一
寶寶頭皮血腫別亂揉！男嬰「染菌癱瘓」…連翻身都無法

關鍵字：台北101,台灣光環境獎,網燈,十聿設計公司

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小溫奶放防水包！她打開哭了　一秒GET「限定奶茶底色」：手機已泡湯…

台上英文老師氣質逼人！私照曝光「兇猛北半球」露甜笑　網：想上課了

管中閔上任台大校長　遴委感謝：歷史會記載今天的人事物

男子失戀被甩想不開做傻事　結局倒轉釣出一票暖心朋友

滷肉飯、香腸都不能吃！豬肉製品全漲價　123秒瞭解「非洲豬瘟」多可怕

警專生夢魘變貪食蛇真人版！ 升旗典禮集合...網：好療癒

機票買起來！酷航年末壓軸促銷「限時2天」　單程含稅1888元起

嚴防非洲豬瘟！農委會宣布推廚餘轉用飼料　1月2日正式啟動

唯美咖啡廣告「身旁也許是...」她入戲轉頭一看　下秒嚇噴爆粗口！

大型網燈「太炫目」臨時被撤！　台北101痛失台灣光環境獎資格

原住民妹推銷「不殺價心情不好」 不輪轉台語整車笑翻：我會忘詞

3歲萌娃模仿「登美丘」舞蹈　邊跳邊唱媽媽笑到凍未條XD

80歲老奶奶問「結婚了嗎？」　 謝霆鋒離婚7年罕見吐心聲

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

水從後面來！海嘯突襲舞台　樂團唱到一半...下秒全消失

嘉義懶人露營最高境界！　設備齊全只帶衣服就夠了

警專生夢魘變貪食蛇真人版！ 升旗典禮集合...網：好療癒

《小幸運》+《愛情的模樣》超賺　五月天合體田馥甄「要公投」！

《Despacito》小提琴版還能這樣演奏！　Henry改編再加《不可能的任務》主題曲

林俊傑見19歲女參賽者　衝動忍不住：我想認識妳

小溫奶放防水包！她打開哭了　一秒GET「限定奶茶底色」：手機已泡湯…

台上英文老師氣質逼人！私照曝光「兇猛北半球」露甜笑　網：想上課了

管中閔上任台大校長　遴委感謝：歷史會記載今天的人事物

男子失戀被甩想不開做傻事　結局倒轉釣出一票暖心朋友

滷肉飯、香腸都不能吃！豬肉製品全漲價　123秒瞭解「非洲豬瘟」多可怕

警專生夢魘變貪食蛇真人版！ 升旗典禮集合...網：好療癒

機票買起來！酷航年末壓軸促銷「限時2天」　單程含稅1888元起

嚴防非洲豬瘟！農委會宣布推廚餘轉用飼料　1月2日正式啟動

唯美咖啡廣告「身旁也許是...」她入戲轉頭一看　下秒嚇噴爆粗口！

大型網燈「太炫目」臨時被撤！　台北101痛失台灣光環境獎資格

熱火狂燒5連勝升東區第七　溫斯洛：有上帝保佑

空服員幫找回錢包　羅志祥「PO感謝文反被酸」怒了：替你感到可悲

死後也要在一起！阿娥幫安迪挑塔位「自己也買在旁邊」

亞洲富豪損失4兆！這家董事長虧了3千億　登2018最慘榜首

長榮航空地勤染麻疹！傳染期仍於松山機場工作、也搭捷運、公車

鍾文榮／你有開超跑的自由，為何我該為你的自由買單？

快訊／完整名單！柯P小內閣出爐　副市長三缺一

亞足賽／南韓爆紅美妝門將　趙賢祐瞄冠軍：不會輕易丟球

小溫奶放防水包！她打開哭了　一秒GET「限定奶茶底色」：手機已泡湯…

設備故障數度延宕！福島核電廠明年3月重啟核燃料取出作業

生活熱門新聞

北部5縣市豪大雨特報！跨年連假..

小三女裝咳想蹺課　醫生爸說11..

嬤占火車位看宮廷劇斜眼嗆　結局..

到府教做湯圓！他順手24道菜網..

約3友變一人旅行　桃園妹：一次..

失戀妹淚崩！男上秒超暖卻結局神..

吃台南2元黑輪　夾4串結帳98..

葉俊榮：同意管中閔擔任台大校長

夫妻帶兩寶占位猛夾4份菜！同桌..

他曝家中「超巨存錢筒」：數到手..

30年前看醫生多貴　重病要賣房..

男友逛買場吼「快大了」！她嘆：..

畢旅鐵齒：有繳錢幹嘛敲門　下秒..

台灣人「最愛去國家」排名出爐！

更多熱門

相關新聞

101美食街驚傳冒煙　副總回應了

台北101美食街在22日晚間驚傳冒煙，台北市消防局勤務中心獲報、並派出大量救災人車前往救援。為保安全，台北101副總經理劉家豪表示：「美食區暫停營業。」

2019跨年101煙火全7分鐘史上最長

修杰楷穿「增高鞋」變身185巨人

全球唯一Dior聖誕樹就在台北101

比價效應外溢　A辦租金逼近101

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

北部5縣市豪大雨特報！跨年連假全台有雨

蔡康永罕見動怒！犯錯同事躲著哭

張柏芝「第3胎生父是謝霆鋒」網瘋傳

胡歌深夜被爆領證結婚！

狗護主遭近距爆頭　倒地後還搖尾

1個月瘦5kg！花椰菜飯減肥專家激推

小三女裝咳想蹺課　醫生爸說11字抓去上學

嬤占火車位看宮廷劇斜眼嗆　結局療癒

昆凌炫2.5萬元「少女老爹鞋」

快訊／三重超商店員遭砍　凶手狂追200m

嚴立婷躺床　長直嫩腿太犯規！

到府教做湯圓！他順手24道菜網全跪

蕭敬騰真停用IG臉書！經紀人心疼

約3友變一人旅行　桃園妹：一次就怕了

丁守中提選舉無效「3大重點曝光」

更多

最夯影音

更多

原住民妹推銷「不殺價心情不好」 不輪轉台語整車笑翻：我會忘詞

3歲萌娃模仿「登美丘」舞蹈　邊跳邊唱媽媽笑到凍未條XD

80歲老奶奶問「結婚了嗎？」　 謝霆鋒離婚7年罕見吐心聲

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

水從後面來！海嘯突襲舞台　樂團唱到一半...下秒全消失

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面