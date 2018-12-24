大型網燈「太炫目」臨時被撤！　台北101痛失台灣光環境獎資格

▲「台北101」在頒獎前臨時被取消獲獎資格。（圖／十聿照明設計授權提供）

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由中強光電文化藝術基金會舉辦的第一屆「台灣光環境獎」頒獎典禮於昨（23日）舉行，除了頒發2座不分名次的大獎給「哈瑪星光任務」與「鐵道部廳舍」，另頒給「北港朝天宮」評審團特別獎。原本在得獎名單中的「台北101」，卻因為近期架起的大型網燈，在頒獎前臨時被取消獲獎資格。

「台灣光環境獎」的評審團本來很欣賞「台北101」，認為「近年重新設計照明，從濃彩炫目轉為晶瑩內斂的風格，為台北夜空天際線添增安靜優雅的氣質」，於是在討論中很快出列，但近期卻出現大量炫目奇彩的廣告，評審在最後的會議裡，全票決定取消它的獎賞。

中強光電文化藝術基金會以建構「光與文化藝術平台」的理念，希望社會能提升對於生活中的光污染對環境及個人身心的影響的重視，減少光害，建立良善優美的光環境。典禮中，評審們表示，尋找的是「照明設計能創造健康舒適，有內涵的光環境。」評審時並不考量單一的視覺層次，期待光能來帶動心靈的累積和文化的沉澱；技術不是最重要的考量，也不鼓勵讓人躁鬱的奇光異彩。

▲台灣光環境獎頒獎當天全體合影。（圖／中強光電文化藝術基金會授權提供）



對此，負責「台北101」照明設計的十聿照明執行長賴雨農向《ETtoday新聞雲》表示，雖然很失望，但還是尊重評審們的決定，並說明外牆的網燈是「台北101」為符合跨年所設置的，和原先設計沒有關係。有關於作品的靈感和呈現，賴雨農也提到，主要是以「節能」為主，將原本的電量降到只有三分之一，而亮度都在上半部，設計時也顧慮到周遭的大樓。

「台灣光環境獎」數十多件參賽作品涵蓋地景、地標、歷史建築、國定古蹟、美術館、廟宇等多面向的公共文化設施。評審就設計概念、環境功能、永續發展、創意表現等四項評分標準，而本屆獲獎的作品分別為文化部所屬的《鐵道部廳舍》和高雄市政府文化局的《哈瑪星光任務Illuminate Hamasen》。

國定古蹟「台灣總督府鐵道部廳舍」位於忠孝西路、延平北路口，是台北市西區重要歷史空間。2017年辦理了燈光展示計畫，以點亮鐵道部廳舍建築的沿街面為範圍，藉此提升國家門面之夜貌，也讓大眾不論白天或夜晚都能欣賞廳舍之美。特別的是，除了照明方式需尊重古蹟、減少對結構的損害外，設計上更需要遵守市政府所規劃之「北門及周邊光環境計畫」的內容。

▲「鐵道部廳舍」。（圖／中強光電文化藝術基金會授權提供）

而由高雄文化局策劃的「哈瑪星光任務」占地近7公頃，以光藝術結合地景，由12組國內外藝術家參與創作。考量本計劃基地深具文化資產價值，全數創作採可逆性工法，以不破壞鐵軌為前提沿線設置，使用超過2萬公尺的LED燈條，內嵌超過60萬顆高亮度LED燈珠。

▲「哈瑪星光任務」。（圖／中強光電文化藝術基金會授權提供）

北港朝天宮在2017 年籌備參加雲林縣主辦的燈會時，有感於每次燈會花大錢卻只炫亮一時的浪費，決定建構永續的燈光照明。三百多年的古蹟華麗轉身，飛簷塑像璀燦奪目，令人驚艷，內殿沈靜雅緻，古意盎然。評審委員覺得這項美好的成就與廟方的用心應予表揚，決議頒授「評審團特別獎」給北港朝天宮。

▲「北港朝天宮」。（圖／中強光電文化藝術基金會授權提供）